La légende du champ als Comic

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jutta Strahberger inspirierte die Schüler und Schülerinnen der neunten Klassen im Französischunterricht (dritte Fremdsprache) dazu, anhand der im Onlineunterricht behandelten Legende Comics zu erstellen. In den Zeichnungen zur „Legende vom verfluchten Feld“ setzen sie die Geschichte um französischen Bauern ins Bild, die in Hungersnot ein „verfluchtes Feld“ versuchen zu bestellen. Was passiert, wenn plötzlich viele helfende Hände zusammenkommen, kann man nun anhand der Comics der Jugendlichen sehr schön nachvollziehen. Und endlich wissen wir auch, „Warum es in der Bretagne so viel regnet“ (so der vollständige Titel der Legende).