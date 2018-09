In Bad Waldsee und in den Ortschaften läuten am Freitag, 21. September, dem internationalen Friedenstag, um 18 Uhr die Kirchenglocken eine Viertelstunde lang. Es läuten die Glocken folgender Kirchen, teilt die Stadt Bad Waldsee mit: Evangelische Kirche Bad Waldsee, St. Peter Bad Waldsee, St. Johannes Evangelist Michelwinnaden, St. Johannes Baptist Haisterkirch, St. Peter und Paul Reute und St. Leonhard Gaisbeuren. In Deutschland haben unter anderem der Städtetag, der Städte- und Gemeindebund, die EKD, das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken und das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz zum gemeinsamen Glockenläuten aufgerufen. Die Bad Waldseer Rathaus-Glocke kann aus technischen Gründen nicht aktiviert werden, so die Stadtverwaltung weiter.