Kurseelsorger Wieland: „Lassen Sie uns mutig sein und uns selbst begegnen“

Corona–Virus in aller Munde, stündlich Reportagen, Informationen, Meinungen. Eine lebensbedrohende Situation durch dieses Virus. Was bedeutet das für Sie persönlich?

In dieser Krise entstehen leicht Ängste um die eigene Existenz. Bleibe ich in Lohn und Brot? Werde ich mich infizieren und wie wird dann mein Körper damit umgehen? Sind meine Lieben in Gefahr?

In Zeiten wie dieser kommt es auf mutige Menschen an. Da sind all jene, die ihre Arbeit machen um unser Leben zu sichern – und das oft ohne die Möglichkeit, den uns allen empfohlenen Sicherheitsabstand einhalten zu können. Es ist schön, dass sie jetzt endlich gesehen und gewürdigt werden. Das halte ich nur für gerecht. Da sind auf der anderen Seite Menschen, die mutig aufstehen und jemanden freundlich aber bestimmt zurechtweisen mit einem: „Bitte halten Sie Abstand.“ Wahrheiten auszusprechen ist ja manchmal gar nicht so einfach. Da sind auf der dritten Ebene Menschen, die mit wacher Aufmerksamkeit auf Menschen in ihrer Nachbarschaft achten, die mutig einfach so ihre Hilfe anbieten und kleine Besorgungen erledigen, Anteil nehmen an den Sorgen anderer und sie durch positive Gedanken stärken, telefonisch in Kontakt treten, ein Brief, eine Blume vor der Tür – viele Möglichkeiten Nächstenliebe ins Leben zu bringen.

Alle dies finde ich in dieser Krise jeden Tag. Menschen, die sich für Gerechtigkeit, für Wahrheit, für die Liebe zum Nächsten einsetzen und dies macht mich hoffnungsvoll. Ich darf in einer Gesellschaft leben, in der Menschen im Einsatz für andere sogar persönlichen Nachteil in Kauf nehmen. Mutig sein bedeutet Wagnis - handeln ohne dabei zum naiven Optimisten zu werden. Danke dafür jedem einzelnen.

Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen, unser persönliches Leben mutig zu gestalten. Die Sicherheit von gewohnten Bahnen ist nicht mehr spürbar – sie engt uns aber auch weniger ein. Lassen Sie uns mutig experimentieren, Neues suchen und ausprobieren, und sei es auch nur, beim Spaziergang auf einen Weg abzubiegen, den wir noch nie gegangen sind. Lassen Sie uns mutig sein und uns selbst begegnen!

Egon Wieland, Kurseelsorger