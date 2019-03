Kurseelsorger Egon Wieland erhält Würdigung vom Bischof

Beim Danke-Abend für die Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde St. Peter erfuhr der Waldseer Kurseelsorger Egon Wieland eine besondere Würdigung: Pfarrer Thomas Bucher überreichte dem Pastoralreferenten aus Anlass seines 25-jährigen seelsorgerischen Wirkens das offizielle Dankschreiben des Bischofs. „Der Brief kam gestern und passt heute prima hier herein. Ein Geschenk haben wir noch nicht, das reichen wir aber gerne nach“, so der Geistliche. „In deiner Zeit als Jugendseelsorger hast du bei der Jugend die Freude am Evangelium geweckt und heute stehst du Patienten aus den Rehakliniken in schweren Stunden Ihres Lebens bei – eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die du mit großem Einsatz meisterst und dafür sagen wir heute ebenfalls Danke“, betonte der Seelsorger. Bucher ist in seiner neuen Funktion als stellvertretender Dekan quasi durch die Hintertüre nun wieder Vorgesetzter Wielands, nachdem die Klinik- und Kurseelsorger seit einigen Jahren personaltechnisch zum Dekanat und nicht zur Kirchengemeinde gehören, für die sie eigentlich tätig sind.