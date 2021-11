Kursangebote der Volkshochschule Bad Waldsee im November und Dezember

Malen, Naturmedizin, Freude am Lernen, Fingerfood und thailändische Speisen: Das Programm der Volkshochschule Bad Waldsee (vhs.bad-waldsee.de) bietet wieder ein buntes Potpourri.

Zeichnungen veranschaulichen mehr als 1000 Worte. Beim Crashkurs „Skizzieren - Malen leicht gemacht“ am Montag, 22. November, vermittelt Kursleiter Jo Brösele eine gute Grundlage, um mit Erfolg Bilder aufs Papier zu bringen. Gemalt wird mit Bleistift. 18.30 bis 21.30 Uhr, VHS, Raum 1 (im 1. OG) Klosterhof 2, Bad Waldsee; Kosten 28 Euro, mit Anmeldung.

Der Trend geht zurück zur Naturmedizin. Schon unsere Großmütter wussten, wie sie mit bewährten Hausmittel gerade bei Kindern sehr gut für Linderung sorgen und den Heilungsprozess positiv beeinflussen können. Anhand von praktischen Beispielen vermittelt die Allgäuer Wildkräuterführerin Irene Bänsch, wie Wickel und Auflagen ohne großen Aufwand daheim anwendbar sind. Montag, 22. November, 19 bis 20.30 Uhr im Raum 4 der VHS, (Eingang Archiv), Klosterhof 2, Bad Waldsee. Der Kurs kostet 9 Euro.

In Italien heißen sie Antipasti, in Spanien Tapas, in Frankreich Amuse Gueule. Die raffinierten kleinen Häppchen sind bei Sektempfängen und als Partysnacks sehr beliebt. Wie einige dieser Köstlichkeiten mit Fisch, Fleisch und vegetarisch zubereitet werden, zeigt der Kurs „Fingerfood“. Bitte mitbringen: Schürze, scharfes kleines Messer, Lebensmittelbehälter und 15 Euro. Kursort ist die Schulküche der Durlesbach-Grundschule Reute, die Kursgebühr beträgt 52 Euro. Gekocht wird am Mittwoch 1. Dezember, und am Mittwoch, 8. Dezember, jeweils 18 bis 22 Uhr.

Unter der Leitung von Pimphawan Ebinger kochen die Teilnehmer am Kurs „Original Thailändische Küche“ am Donnerstag, 2. Dezember, (18 bis 22.30 Uhr) gemeinsam in der Schulküche der Durlesbach-Grundschule Reute viele verschiedene Suppen, Hähnchenkeule mit Anis-Zimt Soße, Gerichte mit Fleisch, Fisch, Spezialkräutern und zum Abschluss ein typisches Thai-Dessert. Bitte Behälter, Messer und 16 Euro für Lebensmittel mitbringen. Kursgebühr: 34 Euro, mit Anmeldung.

Mehr Sicherheit bei Klassenarbeiten verspricht der Kurs „Lernen mit Freude“ für Schüler der Klassen 5 bis 7 in der VHS, Raum 3 (im 2. OG) Klosterhof 2. Schüler, die gesund sind und trotzdem keine guten Noten mit nach Hause bringen, haben oft nur versäumt, richtig zu lernen. An zwei Tagen - am Freitag 3. Dezember, von 15.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag, 4. Dezember von 9.30 bis 12.30 Uhr -lernen die Jugendlichen Übungen, Spiele sowie Techniken zur Steigerung ihrer geistigen Leistungsfähigkeit kennen. Der Kurs kostet 22 Euro und zusätzlich 2 Euro fürs Material.