Kurioser Verkehrsunfall: Drei Dacia, drei Verletzte

Ein kurioser Verkehrsunfall hat sich am Dienstag auf der Kreisstraße zwischen Aulendorf und Reute zugetragen: Gleich drei Dacia sind in eine Kollission involviert gewesen. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, wollte eine 44-jährige Fahrerin eines Dacia Dokker nach links in einen Feldweg abbiegen und bremste. Eine hinter ihr fahrende 37-Jährige eines Dacia Duster bemerkte das noch rechtzeitig und bremste ebenfalls ab. Eine dahinter fahrende 45-Jährige – ebenfalls in einem Dacia Duster unterwegs – konnte laut Polizeibericht nicht mehr bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf und schob diesen gegen den ersten Dacia.

Während die anderen beiden Fahrerinnen nach der Unfallaufnahme leicht verletzt den Heimweg antreten konnten, musste die 37-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den drei Wagen entstand ein Gesamtschaden von rund 13 000 Euro. Die beiden Duster wurden durch die Kollision so schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.