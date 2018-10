Kurioser Anblick: Auto rollt in den Stadtsee in Bad Waldsee

Ein Auto ist am Mittwochvormittag in den Stadtsee in Bad Waldsee gerollt. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in diesem Jahr – und zwar an exakt derselben Stelle.

Nach ersten Erkenntnissen am Einsatzort, wollte der Fahrer sein Auto am Schwanenberg parken. Als er ein Parkticket löste und zurück zu seinem Wagen lief, war das Auto nicht mehr an Ort und Stelle. Es hatte sich selbstständig gemacht und rollte in den Stadtsee, wo es zu Teilen eintauchte.

Die Feuerwehr Bad Waldsee sowie ein Abschleppunternehmen nahmen sich der Sicherung und Bergung des Fahrzeuges an. Mithilfe einer Seilwinde konnte das Auto rasch aus dem Stadtsee gezogen werden. Die genaue Ursache für den Zwischenfall blieb vorerst unklar. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort lediglich feststellen, dass der Rückwärtsgang eingelegt war. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden.

Einige Helfer hatten bei diesem Einsatz ein Déjà-vu. Schließlich wurden sie im Februar zuletzt an diese Stelle gerufen. Damals war ebenfalls ein Auto in den Stadtsee gerollt und mit der Motorhaube ins Wasser eingetaucht. Als Ursache für den Fauxpas teilte die Polizei damals mit, dass die Handbremse nicht ordnungsgemäß angezogen war.