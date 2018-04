Kurgäste tanzen für ihre Therapeuten

Mit einer besonderen Aktion haben sich zehn Kurgäste am Mittwochmittag bei ihren Therapeuten und den Verantwortlichen der Rehakliniken bedankt. So ließen sich die Rehagäste eigens T-Shirts mit der Aufschrift „We love Bad Waldsee“ drucken.

Auf der Rückseite des T-Shirts bildeten die Namen der Danksagenden ein Herz. Die Gruppe war im dritten Jahr in Folge in der Kurstadt und um ihrem Wohlbefinden Ausdruck zu verleihen, organisierten sie einen sogenannten Flashmob. Dabei trafen sie sich auf der angrenzenden Wiese, tanzten zur Musik „Happy“ von Pharrell Williams und hielten ein großes Banner mit den Worten „Danke für die tolle Zeit“ in die Luft. Rund 40 Therapeuten quittierten den überraschenden Auftritt mit großem Applaus und Jubel – einige tanzten spontan mit. „Wir wollten mit dem Tanz zeigen, wie happy, also glücklich wir hier sind und einfach Danke sagen“, erklärte Daniela Dittmann stellvertretend für ihre Gruppe.

