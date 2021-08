Kunstwerk von Richard W. Allgaier beendruckt im Rathaus

„Ausdrucksstark, voller Power, Dynamik, Ideenreichtum und Hintergrund“ – so bezeichnen Bürgermeister Matthias Henne und die Erste Beigeordnete Monika Ludy das neue Kunstwerk des heimischen Malers und Bildhauers Richard W. Allgaier, das seit vergangener Woche im Mittelpunkt des Treppenhauses des Bad Waldseer Rathauses zu sehen ist. Der universell arbeitende Künstler ist freier Maler, Bildhauer, Zeichner und Dozent. Seine Arbeiten sind in Ausstellungen, öffentlichen und privaten Sammlungen im In- und Ausland zu sehen. „Auf rund vier Quadratmetern spielt sich ein künstlerisch-eruptives Schauspiel ab“, beschreibt der Kunstexperte Adi Hoesle das Werk. Die komplette Beschreibung ist demnächst neben dem Bild zu finden und nimmt auch Bezug auf die spannende Entstehungsgeschichte des Werkes, das Hoesle mit der Überschrift „Subduktionszeichen oder die fünf Elemente im künstlerischen Werk von Richard W. Allgaier“ beschreibt. Die fünf Elemente in den Augen des Künstlers – bestehend aus Wasser, Feuer, Erde, Luft und Kultur – finden sich im Werk wieder. „Der Künstler lässt uns teilnehmen an der Urgewalt des künstlerischen Schaffenswillens, der in der Geburt eines Bildes sein Ventil findet“, so Hoesle. Das Bild wurde im Auftrag der Stadt und in enger Absprache mit der Stadtspitze entworfen. Dabei sind Ideen und Wünsche des Bürgermeisters und der Ersten Beigeordneten mit eingeflossen. Die Themen Kraft, Dynamik und Aufbruch spiegeln sich darin wider – es macht aber auch nachdenklich, denn auch das Thema Corona ist beinhaltet. Foto: Stadtverwaltung