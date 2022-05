Kunstschützen beim SV Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nicht alltägliche Treffer erzielten die Kicker des SV Reute zuletzt gleich viermal innerhalb weniger Wochen, nämlich spektakuläre Tore durch direkt verwandelte Anspiele und Eckbälle. Los ging es beim Derby gegen den SV Wolfegg, als zunächst Niklas Klawitter das Anspiel nach dem Wolfegger Ausgleich aus rund 50 Metern Entfernung direkt zur erneuten Führung verwandelte und Timo Schüle mit einem direkt verwandelten Eckball nachlegte. SVR-Torjäger Lars Stöckler machte es den beiden dann nach und erzielte in Wolpertswende einen Treffer vom Anspielpunkt und versenkte beim Lokalderby in Molpertshaus einen Eckball direkt. Überhaupt haben die Reutener Kicker nach der Winterpause einen guten Lauf: Nach acht Begegnungen in der Rückrunde hat der SV Reute bereits jetzt mehr Punkte gesammelt als in der gesamten Vorrunde.