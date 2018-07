Kunstrasenplatz: Jetzt sind die Fußballvereine gefordert

Über den Sportentwicklungsplan und das städtische Vorgehen dazu ist bei der Hauptversammlung der Sportgemeinschaft (SG) am Dienstagabend eine ausführliche, sachliche Diskussion entbrannt. Rund 20 Vereinsvertreter und Stadtverantwortliche kamen im Vereinsheim der Vereinigten Schützengesellschaft zusammen. Und erhielten neue Informationen – insbesondere zum möglichen Kunstrasenplatz.

SG-Vorstand Markus Fürst brachte zu Beginn seine Verwunderung über den jüngsten Gemeinderatsbeschluss in Sachen Sportentwicklungsplan zum Ausdruck. Schließlich wurden drei übergeordnete Ziele definiert – Erstellung eines Gesamtkonzeptes zum Sportzentrum, Ehrenamtsförderung und Überarbeitung der Angebotsstrukturen aller Vereine. „Das hat uns irritiert. Es wurden doch schon konkrete Punkte definiert. Warum braucht es diese Metaebene?“, fragte Fürst. Außerdem habe das bisherige städtische Vorgehen Motivation gekostet. Aus SG-Sicht kritisierte er die unklare Ansprechpartner-Regelung bei der Stadt und verwies auf Weingarten, die eine eigene Abteilung „Bildung, Sport und Vereine“ vorhalten. „Wir stellen uns einen Ansprechpartner vor, der zuhört und verbindlich ist.“ Auch beim Thema Ausbau der Angebotsstruktur der Vereine brachte Fürst seine Unzufriedenheit an. Schließlich wird im Beschluss insbesondere auf Angebote für Senioren hingewiesen. „Das war aber keine Priorität in der Planungsgruppe. Wir haben nicht verstanden, wo das plötzlich herkommt.“

Nachdem SG-Vize Ulrich Gassner den seit lange geforderten Kunstrasenplatz ansprach, ließ Gerlinde Buemann, Fachbereichsleiterin Schulen, Bildung und Betreuung, wissen, dass die Bad Waldseer Fußballvereine hinsichtlich des möglichen Standorts aufgefordert wurden, „einen abgestimmten Vorschlag mit Prioritäten zu erarbeiten“. Gassner zeigte sich erstaunt und erklärte, davon zum ersten Mal zu hören. Er begrüßte das Vorgehen gleichwohl. Fürst hakte nach und wollte wissen, inwiefern diese Einzelmaßnahme in das Gesamtkonzept passt. Dem entgegnete Buemann: „Das Sportzentrum wird noch länger dauern. Also soll als kurzfristige Maßnahme der Kunstrasenplatz geschaffen werden, um den Spielbetrieb zu entzerren.“ Ob bei dem angedachten Sportzentrum dann „nochmal ein Kunstrasenplatz sein soll, muss dann geprüft werden“, so Buemann.

Bürgermeister Roland Weinschenk ging in der Folge auf die weiteren Kritikpunkte der SG ein. Die Metaebene der übergeordneten Ziele gebe dem Sportentwicklungsplan ein Konzept. Schrittweise soll das große Ziel des Sportzentrums („das viel Geld kostet und sicherlich nicht auf einen Schlag geschultert werden kann“) erreicht werden. Zum städtischen Ansprechpartner verwies das Stadtoberhaupt auf die jüngste Organisationsentwicklung, die bewusst breite Zuständigkeitsbereiche geschaffen habe und stellte weiteres Personal in Aussicht. Buemann betonte, dass kein priorisiertes Ziel unter den Tisch falle. „Aber Sie müssen uns die Zeit lassen. Es ist nicht so, dass wir nicht wollen“, bat Buemann um Verständnis.

Die Vereinsvertreter nutzten die Gelegenheit, ihre Sichtweisen darzustellen. Franz-Daniel Pfaff, Vorstand des TC Gaisbeuren, bezeichnete die Entwicklung des Sportentwicklungsplans als enttäuschend: „Wir haben viele Stunden zusammengesessen und ich frage mich, ob ich in zukünftige Projekte nochmals so viel Herzblut investieren werde. Wir stehen jetzt da, wo wir 2016 auch schon waren.“ Heiko Stein von der TG Bad Waldsee pflichtete bei. Der Umsetzungszeitraum sei nebulös und der „Beschluss gehe vom Konkreten ins Unkonkrete“. Franz Mosch, Vorsitzender DAV Sektion Bad Waldsee, bemängelte den fehlenden Zeitkorridor bis zur Umsetzung. „Und ich sehe die Gefahr, wenn der Kunstrasenplatz geschaffen wurde, dass das Sportzentrum dann erstmal in die Ferne rückt, weil man sagt, jetzt sind die erstmal beruhigt.“ Weinschenk bat um Verständnis und wollte sich nicht auf eine Zahl festsetzen lassen: „Es gibt so viele Unwägbarkeiten, die zu Verzögerungen führen können.“

Dieter Seebold, Vorstand des Rudervereins Waldsee, pochte auf eine schnelle Lösung bei der Hallenbelegungsproblematik und sagte: „Das Thema brennt unter den Nägeln.“ TG-Vorstand Christof Rauhut meinte dazu, dass sich die Hallenbelegung in den Sommerferien in diesem Jahr „messbar verschlechtert“ habe. „Wir haben das Gefühl haben, dass nicht immer alles gemacht wird, was machbar wäre“. Als Beispiel nannte er die Mensahallennutzung für das Ferienprogramm – den Vereinen stünde die Halle aber nicht zur Verfügung, obgleich die Halle abends frei wäre. Diese Angelegenheit werde noch abgeklärt, versicherte Buemann.

Ganz grundsätzlich zeigte Buemann Verständnis für die geäußerte Kritik, verwies aber auf ihre kurze Amtszeit im Fachbereich: „Ich kann die letzten zehn Jahre nicht in einem halben Jahr umstellen. Und das Planungsrecht ist nicht zu unterschätzen, da gibt es erhebliche rechtliche Hürden. Aber ich versichere ihnen, niemand sitzt da und dreht Däumchen.“