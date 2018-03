Handwerkskunst aus regionalen Werkstätten zwischen Jagst und Bodensee liegt laut der Handwerkskammer Ulm im Trend. Um die Bedeutung von Kunsthandwerk weiter zu stärken, hat sie einen Handwerkpreis in Höhe von 1500 Euro ausgelobt. Der Preis wird im Zuge des Staatspreises „Gestaltung Kunst Handwerk“ des Landes Baden-Württemberg vergeben. Den Handwerkspreis können Handwerksbetriebe gewinnen, die seit mindestens fünf Jahren in die Handwerksrolle einer Handwerkskammer in Baden-Württemberg eingetragen sind.

„Mit diesem Preis wollen wir den Stellenwert, den das Kunsthandwerk für Kultur und Gesellschaft hat, aufzeigen“, erklärt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. „Kunsthandwerker schaffen Einzigartiges – sie brauchen öffentliche Wettbewerbe, um sich einem breiten Publikum präsentieren zu können.“ Im Rahmen des Staatspreises werden selbst entworfene und hergestellte Arbeiten aus allen Werk- und Materialbereichen gesucht. Eine eigenständige Idee, gute Gestaltung und handwerkliche Qualität sind Voraussetzung. Aber auch Experimente und Fertigungsweisen, die zu ästhetischen Innovationen und neuen Produkten führen, können eingereicht werden.

Eine Jury aus unabhängigen Fachleuten bewertet die Qualität der Arbeiten, bestimmt die Preisträger und stellt die Landesausstellung zusammen. Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 18 000 Euro zur Verfügung. Zudem verleiht das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau gemeinsam mit dem Förderverein des Kunsthandwerks Baden- Württemberg einen Förderpreis für das junge Kunsthandwerk an Kunsthandhandwerker bis zum Alter von 35 Jahren in Höhe von 3000 Euro, der auch geteilt werden kann.