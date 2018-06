Der in der Schweiz lebende Künstler Klaus Prior hat für den Gasthof Kreuz in Bad Waldsee ein Hotelzimmer gestaltet. Zu der Eröffnung des ersten Kunstgastzimmers am Montagabend kamen rund 25 Interessierte.

Er sei viel unterwegs, erzählte der renommierte Künstler den Besuchern der Eröffnung und er wisse deshalb, „was man braucht und was nicht“. Beeinflusst von seinen Erfahrungen in verschiedenen Hotelzimmern habe er das Zimmer nach praktischen Gesichtspunkten gestaltet und wollte „nur das Nötigste zeigen“, erklärte Prior. In dem relativ schmalen Zimmer befinden sich eine Garderobe, ein Dopelbett, ein Schreibtisch mit Stuhl, eine Kofferablage und eine weitere Ablage. Auf einen großen und wuchtigen Schrank hat Prior verzichtet, da das Zimmer eher für eine kürzere Verweildauer gedacht sei und man bei wenigen Tagen sowieso aus dem Koffer lebte, meinte der Kunstschaffende. Der Schreibtisch bietet laut Prior ebenso genügend Platz für wichtige Dinge wie einen Laptop. Die Möbel sind schlicht aus Edelstahl gefertigt, die Schweißpunkte sind bewusst sichtbar. „Dass man den Eindruck hat, dass es nicht aus dem Möbelladen kommt“, sagte Prior dazu. An den Wänden hängen zwei Gemälde und eine Skulptur des Künstlers. Laut Gastwirt Stephan Gruß sei vor einem Jahr mit der Planung des künstlerisch gestalteten Hotelzimmers begonnen worden, weitere Kunstgastzimmer sollen folgen.