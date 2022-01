Kunstausstellung im Seenema wird verlängert

Die Ausstellung „Vielfalt der Farben und Strukturen“ von Uta Oberneder im Seenema wird bis Montag, 7. Februar, verlängert. Einige Werke der Malereien und Monotypien sind inzwischen ausgetauscht worden.

Die in Bad Wurzach lebende Künstlerin Uta Oberneder beschäftigt sich seit frühester Kindheit mit Gestaltungsformen, heißt es in einer Pressemitteilung des Seenema. Die familiäre Prägung sei durch berufliche Tätigkeiten und Weiterbildungen bei renommierten Künstlern im In- und Ausland vertieft worden. Oberneders Bilder zeichnen sich laut Mitteilung in der Vielfalt von Farben und Strukturen sowie verschiedensten Materialien und Techniken aus.

Intuition sei der Künstlerin wichtiger als Vorgaben. Sie fühle ihre Motive, interpretiere Wahrnehmungen und Emotionen und übersetzte diese in eine eigene Farb- und Formensprache. „So vielfältig wie das Leben sind auch meine Bilder“, erklärt Oberneder.