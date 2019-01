Kunst soll Grenzen überwinden

Eine Schau mit dem Titel „Relative Stille“ von Ehsan Nakad aus Ochsenhausen eröffnet am Freitag, 1. Februar, das neue Ausstellungsjahr im Wohnpark am Schloss. Der gebürtige Syrer versteht sich laut Ankündigung als Autodidakt und experimentiert seit seiner Kindheit mit Farben, Form und Licht. Im Foyer der Waldseer Seniorenwohnanlage präsentiert der 50-Jährige insgesamt 40 seiner Arbeiten, die er mit Öl- und Acrylfarben gemalt hat.

Ehsan Nakad wurde in Damaskus geboren, hat lange Zeit in Venezuela gelebt und wohnt seit Oktober 2017 mit seiner Familie im Kreis Biberach. In Bildern voller Symbolik bringt der Künstler seine Visionen von Leben und Kunst auf die Leinwand, heißt es in dem Pressetext. „Leidenschaftlich male ich in Öl, für manche Arbeiten mische ich aber auch Öl- und Acrylfarben“, sagt er. Erkennbar in seinem Werk sind künstlerische Einflüsse aus Surrealismus, Symbolismus und Expressionismus.

Die farbenfrohen, ausdrucksstarken Gemälde, die er zuletzt unter anderem in Biberach, Heggbach, Maselheim und Weingarten öffentlich präsentierte, tragen Titel wie „Innenwelt“, „Göttin des Frühlings“, „Reflexion“ und „Träume“. Nakad ist überzeugt, dass Kunst Grenzen überwinden und Menschen verschiedener Kulturen zusammenbringen kann. Vor dem Krieg stellte der Syrer mehrfach in seiner Heimatstadt Damaskus sowie in seinem Gastland Venezuela aus.