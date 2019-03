Kundt über die Wunder der Natur in der Kino-Galerie Seenema

Im Rahmen des 100-jährigen Firmenjubiläums der Firma Schaette und der Gründung der SaluVet-Akademie werden Kunstwerke zu Bienen-Arbeiten und Fotografien zu Naturprozessen in der Kino-Galerie Seenema gezeigt. Die Eröffnung findet am Sonntag, 10. März, um 11 Uhr im Stadtkino Seenema Bad Waldsee statt. Die Künstler haben laut Pressemitteilung die Absicht, manchem Wunderbaren in Naturprozessen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Aus aktuellem Anlass des fortschreitenden Bienen- und Insektensterbens stellt Regina Thorne auf feinsinnig verarbeitete Weise Waben, Futterpflanzen und Formen der Bienen in Kunstwerken dar, heißt es in der Ankündigung. Der Medienkünstler und Wasserforscher Alexander Lauterwasser verwandelt in seinen Wasserklangbildern Hörbares in Sichtbares. So hat er zum Beispiel das Muhen von Kühen in farbige Wellen übertragen. Abgerundet wird die Ausstellung laut Pressemitteilung durch zwei Reihen von Steigbildern, einer bildgebenden Methode von WALA-Heilmittel, die einen Eindruck von Kräften der eingesetzten Substanzen vermitteln. Zum Hintergrund der Ausstellung: Die Gründung der Firma Schaette erfolgte im Jahr 1919 aus dem Bestreben heraus, wirksame Präparate für die Tiergesundheit auf natürlicher Basis herzustellen. Seit der Gründung der SaluVet-Akademie beschäftigt sich die Firma laut Mitteilung mit gesellschaftlichen Fragenstellungen wie nachhaltige Landwirtschaft und entsprechender Erzeugung von wertvollen Lebensmitteln.

Begrüßen wird am Sonntag die Vorsitzende Marianne Jocham. Die Künstler sprechen zu ihren Werken. Die Ausstellung dauert bis Sonntag, 7. April, und ist zu den Kinozeiten geöffnet.