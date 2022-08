Kundennummer für Kleiderbörse in Bad Waldsee sichern

Die „Große Kleiderbörse für Kinder und Jugendliche“ findet von Dienstag, 20., bis Donnerstag, 22. September, im Katholischen Gemeindehaus in Bad Waldsee statt. Das teilen die Organisatoren in einer Ankündigung mit.

Verkauft wird saubere und bestens erhaltene, modische und der Jahreszeit entsprechende Kinder- und Jugendbekleidung sowie Schuhe, Babyausstattung, Babyzubehör, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Auto- und Fahrradsitze sowie Spielsachen aller Art. Umstandsbekleidung kann nicht mehr angenommen werden.

Annahme der Ware ist am Dienstag, 20. September, von 8 bis 17 Uhr; der Verkauf läuft dann am Mittwoch, 21. September, von 8 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 22. September, von 8 bis 11 Uhr. Auszahlung und Abholung der nicht verkauften Ware erfolgt am Donnerstag, 22. September, von 13 bis 17 Uhr. Kundennummern und Auskünfte gibt es am Montag, 12. September, bei Margret Kohlschreiber, Telefon 07524/64 53, und Monika Bohnert, Telefon 07524/79 59. Das Tragen eines FFP-2-Mund- und Nasenschutzes ist verpflichtend, um das Helferteam und die Besucher zu schützen.