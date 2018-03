Kultusministerin Eisenmann kommt nach Waldsee

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann besucht am Freitag, 9. März, von 12.30 bis 13.30 Uhr gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Raimund Haser (CDU) das Schulzentrum Bad Waldsee (Döchtbühlschule). Auch in Wangen und Bad Wurzach stehen an diesem Tag Schulbesuche auf dem Programm der Ministerin.

Laut Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Haser habe Eisenmann in den vergangenen zwei Jahren „wichtige Weichen für die Zukunft eines leistungsorientierten, familienfreundlichen und modernen Bildungssystems gestellt“. Abschluss ihres Besuchs in der Region ist von 18 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Deuchtelried eine öffentliche Veranstaltung unter dem Titel „Gute Bildung – Beste Aussichten“.

Ihr letzter Besuch in Bad Waldsee war im Juli vergangenen Jahres. Im Haus am Stadtsee informierte sie vor rund 60 Zuhörern über bildungspolitische Themen im Land (die SZ berichtete).