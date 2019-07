Kulturverein zeigt cineastische Raritäten

Beim Altstadtfest verwandelt der Kulturverein Spektrum K für eineinhalb Tage die unteren Räume in der Ravensburger Straße 7 in ein Kleinstkino. Gezeigt werden laut Pressemitteilung alte Spektrum-K-Filme aus den 1980er-Jahren am Samstag, 27. Juli, und zwar von 19 bis 23.15 Uhr. Am Sonntag beginnt die Vorstellung um 11 Uhr, der letzte Film wird um 20.30 Uhr gezeigt. Alle Filme werden mehrfach vorgeführt, der Eintritt ist frei. Schauspieler waren laut Veranstalter stadtbekannte Persönlichkeiten wie der damalige Bürgermeister Rudolf Forcher, Stadtkämmerer Alfons Fiegel, Stadtrat Willy Dorner, Josef Merk aus Mittelurbach und viele andere. Im Film „Die Stadtratssitzung“ spielt Emil Kaphegy die Hauptrolle, assistiert von Karl Nold, dem ehemaligen „Nudelsheriff“.

Eine Hauptrolle spielt Bürgermeister Rudolf Forcher im Film „Die Stadtmafia“. Darin versucht der Rathauschef die leeren städtischen Kassen ganz unkonventionell wieder zu füllen. Im Film „Der Kurgast“ wird die Geschichte eines fremden Kurgastes (Rudi Kownatzki) erzählt, der mit den Tücken einer Kur überfordert ist und an verschiedenen Therapien spektakulär scheitert.

Der Film „Die Seebären“ erzählt die absurde Geschichte einer Seeräuberbande auf einem Segeltörn in Jugoslawien. Etliche Szenen wurden aber in Bad Waldsee gedreht. Die Seeräuber werden von den Mitgliedern des Panikorchesters dargestellt. Wer wissen möchte, wie der Weg von der Steinzeit in die fünfte Jahreszeit in Bad Waldsee verlaufen ist, darf nach Angaben des Veranstalters den 2012 gedrehten Film „Die Oberschwäbische Fasnet“ nicht versäumen. Darsteller sind unter anderem Michael Barczyk, Willy Bertele, Franz Daiber und viele Sammler. Der Film ende mit einer faustdicken Überraschung.

Die gezeigten Filme wurden in den 80er-Jahren mit dem Schmalfilm-Filmformat Super 8 gedreht, sodass die Qualität nicht immer den heutigen Erfordernissen entspreche. Mittlerweile sei das Filmmaterial digitalisiert, die stadtbekannten Persönlichkeiten seien gut erkennbar.