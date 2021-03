Kultursonntag: Termin muss erneut verschoben werden

Auch der Nachholtermin des Bad Waldseer Kultursonntags am 25. April muss aufgrund der Pandemie ein weiteres Mal verschoben werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Seit wenigen Tagen liege der Stufenplan für weitere Öffnungen vor. Während Einzelhandel und manche Dienstleistungen unter strengen Auflagen wieder vorsichtig öffnen dürften, würden sich Kultur und Veranstaltungen weiterhin gedulden müssen. „Erst in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März wird darüber entschieden, ob und inwieweit der Veranstaltungsbereich wieder hochgefahren werden darf. Möglicherweise dürfen dann kleinere Veranstaltungen wieder stattfinden. Bis Veranstaltungen in der Größenordnung des Kultursonntags jedoch wieder zulässig sind, wird vermutlich noch einige Zeit vergehen“, so die Stadt in ihrer Mitteilung.

Sobald wieder persönliche Treffen möglich sind, sollen Kulturschaffende zu einem Informationsaustausch eingeladen werden, um sich gemeinsam auf einen neuen Termin zu verständigen, teilte die Stadt abschließend mit.