Kulturprogramm von Spektrum K und Tourist-Information Bad Waldsee

Für das erste Halbjahr 2022 sind 7 Veranstaltungen bis Ende Juni geplant. Am 11. März kommt um 20 Uhr das Musikkaberett „Suchtpotenzial“ ins „Haus am Stadtsee“ und entfacht ein Feuerwerk von Musik und Kabarett unter dem Motto „statt einsam zu resignieren, besser gemeinsam eskalieren“, verantwortlich hierfür sind die Musikerinnen Julia Gàmez Martin und Ariane Müller. Am 25. März steht der Kleinkunstpreisträger und Comedy Künstler Thomas Fröschle auf der Bühne und klärt in seinem Programm „Ende Gelände“ Fragen, die bislang keiner gestellt hat. Am 9. April tritt der Deutschlehrer Herr Schröder mit seinem Programm „instagrammatik“, das streamende Klassenzimmer vor sein Publikum. Aber keine Sorge, es ist eine Deutschstunde der besonderen Art. Und am 30. April kommt es zu einem Nachholtermin von Chris Boettcher. Comedy, Kabarett und Musik vom allerfeinsten verspricht sein Programm „Immer dieser Druck“.

Das Kom(m)ödchen Ensemble gastiert am 13. Mai im „Haus am Stadtsee“. Mitgebracht hat das Kabarett sein Programm „Quickies reloaded“ eine schnelle Nummer zur Lage der Nation. Mit „Wildes Holz“ gibt am 27. Mai das Musikkabarett in Bad Waldsee ein Gastspiel, ebenfalls ein Nachholtermin. In ihre Programm „Grobe Schnitzer“ geht es auch um die Frage, wer hat dem Kind eigentlich die Blockflöte geschenkt?

Das erste Kulturhalbjahr endet mit der Gruppe „iNtrmezzo“ Das Ensemble ist ein beeindruckendes holländisches Vocal- Ensemble. Im Gepäck haben die 4 Künstler eine musikalische Reise durch die 70er und 80er Jahre und viel Humor.

Die Veranstaltungen finden freitags oder samstags jeweils um 20 Uhr im „Haus am Stadtsee“, Bad Waldsee, statt, die Veranstaltung mit Schröder in der Stadthalle, selbstverständlich unter Beachtung der jeweils gültigen Corona-Verordnung. Der Kartenvorverkauf für die erste Veranstaltung findet ab dem 15. Februar statt, alle weiteren Vorverkäufe jeweils ca. 3 Wochen vor der entsprechenden Veranstaltung.

Karten gibt es bei der Tourist Information, Ravensburgerstraße 3, Bad Waldsee, Telefon 07524 / 94 13 42 oder übers Internet www.kultur-am-see.de.