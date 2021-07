Kulturbeirats-Gründung in der Schlussphase

Der tödliche Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7941 zwischen Reute und Bad Waldsee lässt viele Menschen fassungslos und in großer Trauer zurück.

Beim Zusammenstoß zweier Autos waren dort am vergangenen Freitag drei 18-Jährige aus Bad Saulgau tödlich verunglückt, ein 58-Jähriger Mann aus Reute wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Angehörige und Freunde der drei Jugendlichen haben am Samstag in Bad Saulgau ihrer Trauer mit einem Autokorso Ausdruck verliehen.