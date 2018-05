„Kultur am See“ lockt ab Oktober mit Kabarett, Comedy und Musik

Das zweite Halbjahresprogramm 2018 der Waldseer Kleinkunstreihe „Kultur am See“ wartet ab Oktober mit insgesamt fünf Veranstaltungen aus Kabarett, Comedy und Musik im Haus am Stadtsee auf. Verpflichtet haben die Macher des Kulturvereins „Spektrum K“ unter anderem die renommierte A-cappella-Gruppe „Delta Q“ sowie die bekannten Kabarettisten Jürgen Becker und Michael Hatzius. Der Kartenvorverkauf startet Anfang Juli bei der Tourist-Information.

Den Auftakt macht am Samstag, 6. Oktober, der renommierte Kabarettist Jürgen Becker. Einer großen Fernsehgemeinde ist der Kölner bekannt durch seine WDR-Sendung „Mitternachtsspitzen“ und vor allem deshalb, weil er bei seinen Auftritten selten ein Blatt vor den Mund nimmt. Dabei eckt der Rheinländer bekanntlich häufig an bei politischen und geistlichen Würdenträgern. In der Kurstadt präsentiert er sein aktuelles Soloprogramm „Volksbegehren – Die Kulturgeschichte der Fortpflanzung“. Nach Meinung Beckers hat die Religion das versucht, was wir heute endlich geschafft haben: Wir können Kinder zeugen ohne Zeugungsakt und Sex genießen, ohne Kinder zu zeugen. Früher musste man dafür beten. Da haben es ja die Blattläuse noch einfacher.

Weiter geht‘s am Samstag, 20. Oktober, mit Musikkabarett von Lars Redlich. Das erste Soloprogramm des Berliner Entertainers „Lars, but not least!“ ist noch so etwas wie ein Geheimtipp. Fragt sich aber, wie lange noch: Laut Veranstalter ist er nämlich der „Thermomix“ unter den Komikern, der mit vielen Kleinkunstpreisen überhäuft ist: Er singt, swingt und springt von der Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker, ist eine Diva und zückt zeitgleich die Klarinette für eine Klezmer-Nummer. Für reichlich Abwechslung dürfte also gesorgt sein bei diesem Auftritt.

Christof Störk ist am Samstag, 10. November, ebenfalls mit Musikkabarett zu Gast in Bad Waldsee. In seinem Programm „Am Ende des Tages“ ermuntert er sein Publikum dazu, „die paar Probleme, die wir haben, zu vergessen, bevor sie noch Kinder bekommen“. Und was ist, sollte die Welt tatsächlich aus den Fugen geraten? „Mein Gott, man kann immer noch Fußball schauen!“, ist der Künstler überzeugt. Störk war Gründer der Combo „Global-Cryner“, die bei ihrer Abschlusstournee 2013 in Bad Waldsee für ein ausverkauftes Haus am Stadtsee sorgten.

Michael Hatzius zum Ende

„Ohrwärmer“ lautet der Titel des aktuellen Winterprogramms von „Delta Q“. Die A-cappella-Truppe aus Berlin gastiert damit am Freitag, 23. November, im Haus am Stadtsee und wagt sich damit „aus den wonnigen Wogen sonniger Melodien in die kuschelige Heimeligkeit winterlicher Klänge“, kündigen die Veranstalter an. Dank der glühenden Harmonien und feurigen Rhythmen von Martin Lorenz, Sebastian Hengst, Thorsten Engels und Sean Haefeli dürfte es den Zuhörern damit also so richtig warm ums Herz werden.

Einen Schlusspunkt setzt am Freitag, 7. Dezember, der Puppenspieler Michael Hatzius, der mit seinem Soloprogramm „Echstasy“ wieder einmal „auf Echse“ ist. Angeführt wird sein tierisches Ensemble wie gewohnt vom Star des Abends, der allwissenden, mürrisch-charmanten Echse, die inzwischen auch Gastgeber einer eigenen TV-Show ist. Sie wird wie immer recht großmäulig neue Anekdoten aus ihrem bunten Leben zum Besten geben. Und wie immer hat sie auch dieses Mal wieder ein offenes Ohr für das Publikum. Hatzius liebt bekanntlich die Improvisation auf der Bühne und so verläuft kein Abend wie der andere.