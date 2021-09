Kultur am See

Zaghaft beginnt nach der coronabedingten Zwangspause wieder das Kulturleben in der Kurstadt. So hat am Samstag, den 2. Oktober um 20 Uhr im „Haus am Stadtsee“ der Künstler Bernd Kohlhepp, gemeinhin auch als Hämmerle bekannt, zusammen mit der Veit-Hübner-Band einen Auftritt.

Hämmerle, der schlaue Schwabe, Provokateur und enfant terrible auf der Bühne kommt dieses Mal mit der Veit Hübner Band nach Bad Waldsee und bietet eine Mixtur aus neuen Szenen und Songs sowie echten Evergreens. Im Programm von Bernd Kohlhepp geht es nicht nur um die großen Probleme der Menschheit, sondern er nähert sich auch den Kuriositäten in der gegenwärtigen Krise, Stichwort social distancing. Natürlich ist auch Frau Schwerdtfeger mit von der Partie.

„Hämmerle Kommt“ nach Bad Waldsee, ein Fest für alle Fans und die, die es danach sind. Karten gibt’s im Vorverkauf bei der Tourist Information 07524 / 941 342, bei reservix oder über die Internetseite der Stadt Bad Waldsee unter Veranstaltungen.