Kabarrett, Genusslauf und Frühschoppen: Kult-Bahnhof Durlesbach präsentiert sich in Festlaune

Gleich drei Tage hat der Förderverein „Durlesbach-Bähnle“ gemeinsam mit „Spektrum K“ und den „Reute-Runners“ ein exzellentes „Kult-Bahnhof Durlesbach Open-Air“ veranstaltet. Seit langem geplant, aber wegen der Corona-Beschränkungen zwei Jahre ausgesetzt, präsentierte sich die Ortschaft Reute-Gaisbeuren am Wochenende in Durlesbach in Höchstform.

Während am Freitag der Schauspieler und Kabarettist Uli Boettcher mit seinem Programm „Ich bin Viele“ ein begeistertes Publikum restlos überzeugte, gelang es am Samstag Dieter Langlouis mit seinem „Gesangsauflauf“ viele junge und auch ältere Besucher zum Mitsingen bis weit nach Mitternacht zu animieren und in Partylaune zu versetzen. Am Sonntag war der Festplatz in unmittelbarer Nähe des Bahngleises Ravensburg-Biberach voll mit vielen Wandergruppen und Fahrradfahrern aus Richtung Reute-Gaisbeuren, Mochenwangen und Schindelbach.

Das ist Laufgenuss

Unter dem Motto „Erst laufen, dann Musik genießen“ begaben sich am Vormittag etwa 70 Läufer an den Start zum Genusslauf entlang der Schussen und durch den schönen schattigen Wald bis Nähe Baindt und Kümmerazhofen. Auf drei ausgeschilderten Strecken von 10, 15 und 21 Kilometern – flache Passagen und auch Steigungen – konnten die Teilnehmer ohne Zeitdruck im Jogging-Tempo die Waldstrecke genießen. Ewald Fast von den Reute-Runners freute sich besonders über die zusätzliche Teilnahme von Läufern und auch Joggern aus Ravensburg, Blitzenreute, Vogt, Aulendorf und Biberach.

Pfarrer findet gute Worte

Parallel dazu wurde bei hochsommerlicher Temperatur ein festlicher Gottesdienst unter freiem Himmel mit musikalischer Begleitung der Durlesbacher Musikanten gefeiert. Pfarrer Stefan Werner verstand es prächtig, in seiner Predigt Mensch und Natur (und auch Bahn) mit ihrem Schöpfer in Beziehung zu setzen. „Gott mahnt uns zum Einstieg, Gottes Zug können wir nicht bestimmen und Gott führt uns auf rechter Bahn“, waren seine markanten Aussagen. Ein eigenes Wort galt der neu erbauten Toilettenanlage. Neben dem Dank und Kompliment fürs erbrachte Ehrenamt wusste Werner auch eine Formulierung für die Bitte um den Segen Gottes: „Die Kirche segnet ja so Vieles, heute bitten wir den Segen für die Wasserreinigungsanlage. Damit bleibt der natürliche Kreislauf der Natur erhalten“.

Pfarrer Stefan Werner feiert auf dem Bahnsteig am Eisenbahndenkmal unter Mitwirkung der „Durlesbacher Musikanten“ den Gottesdienst. Im Hintergrund das mächtige Bahnhofsgebäude. (Foto: Rudi Heilig)

Oberbürgermeister Matthias Henne drückte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ seine Hochachtung für das in Durlesbach weitgehend im Ehrenamt Geleistete. Dabei versprach er, doch in Bälde zusammen mit Ortsvorsteher Achim Strobel (auch Vorstandsmitglied vom Förderverein) die aktuelle finanzielle Lage des so rührigen Vereines zu erkunden.

Eisenbahnromantik vom Feinsten

Die im Viertelstundentakt vorbeifahrenden Regional- und auch Fernzüge erzeugen Eisenbahnromantik vom Feinsten. Leider können keine Bahnreisenden hier aussteigen, denn der weltberühmte Bahnhof ist seit 1984 stillgelegt und privat veräußert. Zu dieser Zeit erwarb der Unternehmer Alfons Walz bei der Schmalspurbahn Ochsenhausen eine polnische Lock mit zwei Waggons.

Er beauftragte den Waldseer Künstler René Auer die Bahnhofszene mit dem Bauern, seiner Frau, dem widerborstigen Goißbock sowie dem Kondukteur mit lebensgroßen Bronzefiguren zu gestalten. Als im Jahre 2007 die Stadt Bad Waldsee dieses Denkmal übereignet bekommen hatte, gründete sich der Förderverein „Durlesbach-Bähnle“. In mehreren Tausend unentgeltlichen Arbeitsstunden wurde das Denkmal damals saniert sowie eine Bedachung und auch Bahnsteig hergestellt. Die Finanzierung dieser Maßnahmen gestaltete sich weitgehend aus Spenden der Bevölkerung sowie aus dem Kapellenprogramm des Landkreises.

Toilettenanlage war erforderlich

Sehr bald entwickelte sich diese Eisenbahn-Romantik im Schussentobel zu einem begehrten Ausflugsziel. Je mehr Besucher ankamen, wurde auch deutlich, dass der Bau einer Toilettenanlage unumgänglich ist. So stemmte der Förderverein auch diese Herausforderung. Ein städtischer Zuschuss in Höhe von 5000 Euro, Fördermittel aus dem Leader-Programm des Landes sowie eine namhafte Spende der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren ergaben das Startkapital. Großzügige Eigenleistungen der Mitglieder kamen dem fast 50 000 Euro teuren neuen barrierefreien Bauwerk sehr zu Gute. Vereinsvorsitzender Karsten Arndt dankte neben dem Bauleiter Hermann Gessler namentlich auch Manfred Knörle und Josef Foro sowie vielen weiteren Helfern für den eifrigen Arbeitseinsatz.

Zum gemütlichen Frühschoppen spielten die Durlesbacher Musikanten unter dem Dirigat von Eugen Maucher. Natürlich durfte hier die Durlesbacher Nationalhymne: „Auf dr schwäb’scha Eisabahna“ nicht fehlen. Viele Hundert Besucher genossen bei exzellenter Blasmusik den Tag.