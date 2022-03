Kulinarische Live-Reportage im Erwin Hymer Museum

In Masuren, dem „Land der kristallklaren Seen und dunklen Wälder“ erlebt der National Geographic Fotograf Dirk Bleyer eine Landschaft, deren Schönheit in der Stille liegt, in der Harmonie von Mensch und Natur. Das Erwin Hymer Museum lädt mit dem Fotografen zu einer Reise-Dinnershow „Masuren - Danzig und Königsberg und Thorn“ ein. Termin ist am Samstag, 26. März, um 19 Uhr im Erwin Hymer Museum. Die Gäste erwartet eine Liebeserklärung an die alten Städte, die idyllische Landschaft und die Bewohner dieser einzigartigen Region Europas. Ein 3-Gänge-Menü mit landestypischen Speisen, perfekt aufeinander abgestimmt, atmosphärische Lichtstimmung und liebevoller Dekoration sowie die große Multivisionsleinwand laden zur genussvollen Reise für alle Sinne ein. Alle Informationen zur Dinnershow, zum Menü und Weinbegleitung. Die Karten kosten 74 Euro im Vorverkauf.

Über Danzig, dessen einstigen hanseatischen Reichtum man noch ahnen kann, und das früher so prächtige Königsberg – heute Kaliningrad – dessen Kriegswunden noch immer nicht ganz verheilt sind, führt der Weg an dem Abend hinein nach Masuren. Dort, wo Gott seine letzten Perlen ausstreute, so erzählt es die Sage, so National Geographic Fotograf Dirk Bleyer.

In kleinen Herbergen wurde Dirk Bleyer immer wieder von gastfreundlichen Menschen mit exotischen, masurischen Köstlichkeiten und lokalen Speisen verwöhnt. Er erzählt von seinem Ausflug in eine bewegte Geschichte und präsentiert ein Porträt der masurischen Landschaft, in der Wald und Wasser eine Liebesbeziehung eingingen. Eine Landschaft zum Träumen: stille Seen, goldene Felder und friedliche Störche. Er thematisiert aber auch eine andere Seite: Gleichzeitig ist Masuren aber auch eine Region Europas, mit der der Mensch nicht immer liebevoll umging.