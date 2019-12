Kulinarische Live-Reportage entführt nach Schottland

Schottland sei mehr als nur der Name eines Landes im Norden Großbritanniens. Schottland beschreibe ein Lebensgefühl, es steht für Freiheitskampf, Naturverbundenheit und Gastfreundschaft, teilt das Erwin-Hymer-Museum mit. Es lädt am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr) zu einer Dinnershow mit Live-Vortrag und Drei-Gänge-Menü.

Die spannende Geschichte und die einzigartige Landschaft, das sind laut Mitteilung die Elemente, die das Leben in Schottland prägen. Wie in kaum einem anderen Land Europas lägen Tradition und Moderne so nah beieinander, sei die Geschichte im Alltag so intensiv zu spüren.

Das Hymer-Museum lädt zu seiner exklusiven Dinnershow mit Gereon Römer ein, Schottland, seine Natur, seine Menschen und Genuss mit allen Sinnen zu erleben. Der Naturfotograf sei dem Mythos Schottland auf der Spur gewesen. Er habe das größte Moor Europas durchquert, den höchsten Berg Großbritanniens bestiegen und im Kajak von der West- zur Ostküste Schottlands gepaddelt. Abseits von Dudelsack, Whisky und Kilt habe er skurrile Typen getroffen, denen das Land genug Raum für ihr ausgefallenes Leben bietet. Auf den abgelegenen Shetlandinseln erlebte er mitten im Winter ein mystisches Feuer-Festival, dessen Ursprung in der Zeit der Wikinger liegt.

Den „Spirit of Scotland“ erfahren manche Genießer laut Museum wohl in jener fassgereiften Flüssigkeit, die auf der Zunge ein rauchiges Aroma entfaltet. Gereon Römer habe ein faszinierendes Schottland mit traumhafter Natur, uralten Mythen und originellen Charakteren entdeckt. Aber auch der Genuss, Whisky und köstliches Essen, sei davon geprägt. Die kulinarische Live-Reportage „Schottland“ mit Großleinwand wird umrahmt von einem landestypischen Drei-Gänge-Menü und ausgewählten Getränken. Das Event bietet Zeit zum Austausch mit dem Referenten und untereinander. Sie eignet sich auch für Gruppen zum gemeinsamen Feiern.