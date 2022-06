Entlang der B 30 bei Bad Waldsee gilt nachts bald Tempo 30

Auf der unteren Frauenbergstraße, der Friedhofstraße und der Bleichestraße in Bad Waldsees Innenstadt sowie in Reute auf der Landesstraße 285 in Richtung Aulendorf soll tagsüber voraussichtlich ab Herbst/Winter künftig Tempo 30 gelten – auf der B 30 in Gaisbeuren und Enzisreute nachts. Auch bei Englerts und Mattenhaus sowie auf der Waldsee-Umfahrung im Bereich der Fliederstraße soll es Tempo-Beschränkungen geben. Darauf hat sich der Waldseer Gemeinderat bei der Fortschreibung des Lärmaktionsplans in seiner jüngsten Sitzung nach längerer Debatte geeinigt.

Der Gemeinderat hat sich mit der Fortschreibung des Lärmaktionsplans befasst. Das war kein leichtes Unterfangen, es gab eine längere Debatte und zwischendurch auch Verwirrung. Neue Tempolimits auf vielen Straßen in der Stadt und entlang der B 30 sind die Folge des Beschlusses. (Foto: Karin Kiesel)

Nachts oder tagsüber Tempo 30 auf der Frauenbergstraße – Debatte entbrennt

Drei Varianten standen zur Auswahl. Die von der Stadt und dem Verkehrsplanungsbüro Schulze aus Markdorf vorgeschlagene Variante 2 sah ebenfalls die genannten Maßnahmen vor, allerdings bei diesem Unterschied: Auf der Frauenbergstraße (derzeit 12.800 Fahrzeuge am Tag) sollte Tempo 30 nur nachts gelten und nicht tagsüber. Begründung: Die Untersuchungen im Vorfeld hätten ergeben, dass eine ganztägige Geschwindigkeitsbegrenzung massive Verkehrsverlagerungen auf die Richard-Wagner-Straße und Wolfegger Straße zur Folge haben.

Verschiedene Tempolimits zu verschiedenen Uhrzeiten – manche Stadträte kritisierten den „Schilderwald“ als Folge der Maßnahmen des Lärmaktionsplans. (Foto: Symbol: Marcus Führer/dpa)

Zusätzlich seien auch negative Auswirkungen auf die Aulendorfer Straße zwischen Reutestraße und Bahnhofstraße zu befürchten, sollte tagsüber ein Tempolimit auf der Frauenbergstraße gelten. Der neue Lärmschwerpunkt Aulendorfer Straße (Anstieg von derzeit 7800 auf bis zu 8400 Fahrzeugen pro Tag) erhält auf diesem Teilstück künftig ebenfalls ein Tempo-30-Limit nachts, dies war in jeder Variante vorgesehen.

Lärmaktionsplan ist kein Radverkehrverbesserungsplan

In vielen Wortbeiträgen drehten sich die Diskussionen des Abends um die Frauenbergstraße. Man solle auch den Radverkehr beachten und daher lieber tagsüber die Geschwindigkeit beschränken, um die Sicherheit der Zweiradfahrer zu erhöhen, an denen die Autos in diesem Bereich bekanntlich viel zu eng und zu schnell vorbeirauschen, lautete die Kritik vieler Räte aus nahezu allen Fraktionen.

Die Verwaltung konterte immer wieder, dass es sich um einen Lärmaktionsplan handle und nicht um einen Radverkehrverbesserungsplan, weswegen das Tempolimit wegen der Auswirkungen auf andere Straßen in der Nacht sinnvoller sei.

Der Gemeinderat entschied mit 18 Ja-Stimmen zu 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen anders und sprach sich für die Variante aus, bei der auf der Frauenbergstraße (ab der Tankstelle auf Höhe Einmündung Kapellenweg) künftig ganztags ein Tempolimit gelten soll.

Manche Straßen werden mehr Verkehr bekommen

Das hat zur Folge, dass sich zahlreiche Auto- oder Lastwagenfahrer voraussichtlich andere Wege suchen werden und sich der Verkehr auf andere Straßen verlagert. Vor allem die Bewohner in der Richard-Wagner-Straße und in der Wolfegger Straße können sich auf mehr Fahrzeuge einstellen. Das machte Gabriele Schulze vom Verkehrsplanungsbüro sowie Peter Natterer, Leiter der Abteilung Stadtplanung, in der Sitzung deutlich.

Nach Berechnungen des Planungsbüros kommt auf die Wolfegger Straße ein Plus von 400 Fahrzeuge pro Tag zu, auf die Richard-Wagner-Straße ein Plus von 900 Fahrzeugen pro Tag. Als kritische Grenze für Lärmschutzmaßnahmen auf Hauptstraßen gelten laut Richtlinie der Europäischen Union 8200 Fahrzeuge je Tag, was in beiden Fällen laut Planungsbüro jedoch nicht erreicht werde. Eine Zunahme an Fahrzeugen wird auch in der Schützenstraße (plus 900 pro Tag) und in der Hittisweiler Straße (plus 500) erwartet.

Von Verkehr entlastet werden laut Berechnungen die Frauenbergstraße mit einem Minus von 1600 Fahrzeugen pro Tag, die Bleichestraße mit minus 2200 Fahrzeugen und die Friedhofstraße mit minus 1400 Fahrzeuge. Auch die Wurzacher Straße profitiert mit 300 Fahrzeugen pro Tag weniger.

Auch Tempolimits entlang der B 30

Weitere Maßnahmen des Beschlusses betreffen die B 30: In den von besonders viel Verkehr betroffenen Orten Gaisbeuren und Enzisreute (zwischen 18.600 und 22.400 Fahrzeugen pro Tag) soll nachts künftig ebenfalls Tempo 30 gelten.

Aber auch bei Mattenhaus und Englerts ist die B 30-Verkehrsbelastung mit 14 200 Fahrzeugen pro Tag hoch, ebenfalls für Anwohner der Fliederstraße durch die B30-Umfahrung Bad Waldsee (12 200 Fahrzeuge pro Tag). Daher soll in beiden Bereichen künftig nur Tempo 70 erlaubt sein – bei Mattenhaus und Englerts ganztägig, im Bereich der Fliederstraße nur nachts.

„Wirrwarr“ an Maßnahmen wird kritisiert

Dieses „Wirrwarr“ wurde von vielen Räten kritisiert. Sonja Wild (CDU) bemängelte grundsätzlich, dass man „aus dem Ding nicht schlau wird“. So könne beispielsweise niemand verstehen, warum in Englerts eine Geschwindigkeitsbegrenzung möglich sei, ein paar Meter weiter in Schellenberg dann wieder nicht und kurz darauf in Mattenhaus dann wieder doch.

Unverständnis aus Reihen des Gremiums gab es unter anderem auch darüber, dass auf der L 285 in Reute nicht auch nachts ein Tempolimit möglich sei. Bernhard Schultes (FW) kritisierte, der Lärmaktionsplan habe die Verwaltung eine Menge Arbeit gekostet und sei dennoch nur „eine Rechtfertigung und nicht mehr“.

OB Henne wehrt sich

Oberbürgermeister Matthias Henne stimmte grundsätzlich zu und betonte aber, dass die Rahmenbedingungen für die Erstellung eines solchen Lärmaktionsplans „nicht hier im Gremium“ getroffen würden. „Aufgrund der bestehenden rechtlichen Bedingungen so etwas zu erarbeiten ist eine Gratwanderung. Das Ergebnis entspricht aber sicher nicht den Erwartungen und Bedürfnissen der Bevölkerung.“ Man habe den Plan auf gemäß der gültigen Gesetzeslage erarbeitet und versucht das Beste daraus zu machen.

Entlang der B 30 rund um Bad Waldsee wird es verschiedene Tempolimits geben. (Foto: Archiv/Heyer)

Räte bemängeln den bevorstehenden „Schilderwald“

Stefan Senko (FW) und Wilhelm Heine (CDU) kritisierten den „Schilderwald“ mit ständig wechselnden Tempo-Vorgaben auf den Straßen innerhalb und außerhalb der Innenstadt, der nun durch diesen Lärmaktionsplan produziert werde.

Tina Weng-Kastler (Grüne) regte an, der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ des Städtetags beizutreten, was bereits 160 andere Kommunen getan hätten. „Die Initiative fordert den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten“, teilt dazu der Städtetag Baden-Württemberg, bei dem auch Bad Waldsee neuerdings Mitglied ist, auf seiner Homepage mit. Henne kündigte an, die Stadt werde „sich mal genauer damit befassen“.

Neuer Belag in Gaisbeuren und Enzisreute soll Lärm schlucken

In der Sitzung wurde überdies bekannt gegeben, dass die B 30 in Gaisbeuren und Enzisreute (südlich der L 285) sowie ein Teilstück der Bleichestraße noch in diesem Jahr einen lärmschluckenden Belag erhalten sollen. Für 2024 sei die lärmreduzierte Fahrbahnerneuerung auf der B 30 in Gaisbeuren (nördlich der L 285) geplant.

Wie ist das weitere Prozedere?

Nach der Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung werden die Stellungnahmen ausgewertet und eine Abwägungs- und Beschlussvorlage für den Gemeinderat vorbereitet. Nach dem abschließenden Beschluss voraussichtlich im vierten Quartal können Tempolimits kurzfristig umgesetzt werden, da für die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen die Stadt selbst zuständig ist, erläuterte die Stadt im Nachgang zur Sitzung auf SZ-Anfrage.

Übrigens: Die für den 7. Juni geplante Informationsveranstaltung in der Durlesbachhalle zum Lärmaktionsplan und den beschlossenen Maßnahmen wird verschoben werden. Grund: Da sich der Gemeinderat für eine andere Variante entschieden hat, braucht die Verwaltung nun mehr Zeit, um die Informationen entsprechend vorzubereiten.

Was ist ein Lärmaktionsplan?

Mit einem Lärmaktionsplan soll die Bevölkerung vor Verkehrslärm an Hauptverkehrsstraßen geschützt werden. Richtwert sind laut der Europäischen Union 8200 Fahrzeuge pro Tag. Zudem werden Grenzwerte beim Lärmpegel von tagsüber 65 Dezibel sowie 55 in der Nacht vorausgesetzt. Sind all diese Werte erreicht, kann ein Lärmaktionsplan erstellt und können Tempolimits angeordnet werden – eine Stadt darf und kann dies also ohne Lärmaktionsplanung nicht nach Belieben entscheiden.

Die Frauenbergstraße mit der beengten Situation für Radfahrer war ein Hauptpunkt der Debatte. Die Verwaltung sah dort Tempo 30 nur nachts vor, der Gemeinderat entschied sich für Tempo 30 ganztägig. Das wiederum sorgt voraussichtlich für mehr Verkehr in anderen Straßen. (Foto: SZ-Archiv)

Unter anderem die Straßenverkehrsordnung verhindert, dass beispielsweise Tempo 30 von Kommunen einfach so angeordnet werden kann. So muss beispielsweise eine Gefahrenlage vorliegen, „die das allgemeine Verkehrsrisiko in erheblichem Maße übersteigt“, weswegen in der Regel der Nachweis eines Unfallschwerpunkts erforderlich ist. Auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen darf laut Straßenverkehrsordnung außerhalb einer Lärmaktionsplanung überhaupt keine Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet werden.