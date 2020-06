Kuchenaktion statt Burggrabenfest

Lange hatte die Vorstandschaft des Musikvereins Concordia Michelwinnaden mit der Entscheidung gewartet, ob das diesjährige Burggrabenfest vielleicht doch noch stattfinden könnte. Unter Abwägung aller einzuhaltenden Hygiene- und Verhaltensregelungen ist es für den Verein laut eigenem Bekunden nicht möglich, das Fest abzuhalten. Auch könne der Comedyabend mit den Hauptkerlen nicht erfolgen. Wer bereits Karten erworben hat, kann zudem die Vorverkaufsstelle kontaktieren und sich das Geld zurückerstatten lassen.

Da das Kuchenbüfett in den Jahren zuvor großen Anklang fand, möchte der Musikverein am Sonntag, 28. Juni, ein kleines Stück Burggrabenfest nach Hause bringen. Laut Mitteilung liefern Musiker auf Vorbestellung am eigentlichen Burggrabenfestsonntag das Kuchenpaket direkt nach Hause. Die Mitglieder freuen sich über zahlreiche Kuchenbestellungen und einer damit verbundenen Spende für die Vereinskasse unterstützen würden.