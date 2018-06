Kritik an Landesplanungsgesetz ist groß

Für ihre dreitägige Klausur zur Jahreswende hat sich die CDU Bad Waldsee ausgesucht. Nach einem Bürgerempfang im Haus am Stadtsee am Dienstagabend (siehe Mantelteil Seite 3) sind die Arbeitskreise der Fraktion in die Stadt und das Umland von Bad Waldsee zu Vor-Ort-Terminen ausgeschwärmt.

Rudolf Köberle, Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Ravensburg, sagte gestern Morgen im Bad Waldseer Ratssaal: „Man sollte das immer machen – nicht nur in Stuttgart sein, sondern rausgehen in die Region.“ Hier tauschten sich die Arbeitskreise für „Verkehr und Infrastruktur“, „Recht und Verfassung“ und „Umwelt, Klima und Energiewirtschaft“ mit Vertretern des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben und den Bürgermeistern aus dem Gebiet zum Thema Windkraft aus. „Seit Änderung des Landesplanungsgesetztes stehen Sie dabei an vorderster Front“, sagt Köberle in die Runde der Bürgermeister. Denn seit Anfang dieses Jahres ist nicht mehr der Regionalverband allein planerisch tätig – die Kommunen selbst können durch Flächennutzungspläne (FNP) Konzentrationsgebiete ausweisen (wir berichteten mehrfach).

Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands, berichtete von den planerischen Bemühungen der vergangenen Jahre. „Alle sind für erneuerbare Energien, aber niemand will sie vor der Haustür“, sagte er. Die Abwägung sei nun: Wie viel spricht gegen jeden einzelnen Standort, was ist die rechtliche Grundlage? Die größte Baustelle dabei sei der Artenschutz. Als zentrale Forderung könne man sagen: Die Anlagen sollen weiter weg von den Häusern.

Im Landkreis Sigmaringen mache der Energiemix aus Erneuerbaren (vor allem aus Biogas und Fotovoltaik) 35, im Bodenseekreis sechs Prozent aus. Deutliche Worte fand er für die Änderung des Landesplanungsgesetzes (Franke: „Das würde ich auch so in einer Sitzung von Grün-Rot sagen.“): Verlässlichkeit und Planungssicherheit seien nun dahin.

87 Gemeinden gehören in das Gebiet des Regionalverbands, etwa die Hälfte davon sei mittels FNP selbst planerisch tätig. Doch auch dieser Weg berge Probleme. Es sei ein großer Aufwand mit erheblichen Kosten. „Und was die wenigsten wissen“, so Franke, „wenn sie das wirklich abschließend steuern wollen, müssen Sie für die Konzentrationszonen im FNP auch noch einen Bebauungsplan draufsetzen.“ Gibt es keinen FNP, sind Windmüller an den Paragraf 35 des Baugesetzes gebunden. Frankes Einschätzung dazu: „Wir haben reihenweise offene Rechtsfragen und werden uns in den nächsten Jahren vor Gericht streiten ohne Ende.“

Paul Nemeth, umweltpolitischer Sprecher der Fraktion, griff die Landesregierung an: „Grün-Rot will 1200 Windräder bis 2020. Das schaffen die nie.“ Der Energiemix sei wichtig, gerade Windkraft an Land dabei am effizientesten. Seine eigene Partei habe die erneuerbaren Energien in der Vergangenheit vernachlässigt, gestand er selbstkritisch ein. Und er sprach davon, dass die Innovationsschlagzahl von Windrädern fast wie die von Computern sei – alle zwei Jahre doppelte Leistung für den gleichen Preis.

Er sei der einzige Bürgermeister im Kreis, der zwei Windräder durchgesetzt habe, sagte Roland Bürkle aus Bad Wurzach . Seine Kritik gliederte in drei Ebenen: Der Bund müsse zum einen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz effizienter steuern. Auf Landesebene sei das Misstrauen in die kommunale Selbstverwaltung falsch – dabei kritisierte er die verlorene Verlässlichkeit durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes (Bürkle: „Eine Windkraftanlage ist eine Industrieanlage. Dass die Planungshoheit dafür ausgehebelt wurde, ist falsch“). Und auf kommunaler Ebene forderte er mehr überörtliche Planung. „Die Bereitschaft der Bürger, vernünftige Standorte zu akzeptieren, ist da“, sagte Bürkle. „Wenn aber die ersten Windanlagen im 35er-Verfahren durchgehen, wird die Akzeptanz rapide sinken.“

Die grenzübergreifenden Auswirkung erlebe er hautnah mit, sagte Vogts Bürgermeister Peter Smigoc . Eine Konzentrationszone sei unmittelbar an seiner Kommunalgrenze (auf Waldburger Gemarkung) – im Verfahren werde seine Gemeinde höchstens per Stellungnahme gehört. „Der Blick von oben auf ein ganzheitliches Konzept fehlt.“ Unverständlich sei für die Bürger, dass der Abstand zu einem Kulturgut höher ausfallen müsse als zu ihren Häusern.

Fronreutes Bürgermeister Oliver Spieß plant interkommunal mit weiteren Gemeinden, denn „Windkraftstandorte sind häufig auf Höhenrücken“, sagte er – und dort verlaufen häufig Gemeindegrenzen. Er wies darauf hin, dass auch die Grundlastthematik geklärt sein müsse – es wehe nicht immer der Wind und die Sonne scheine auch nicht immer. Den CDU-Landtagsabgeordneten gab er mit auf den Weg: „Wenn es um Standorte in Landesforstgebiete geht, informieren Sie vor dem Bau eines Windrades bitte die angrenzenden Bauern.“

„Der Bürgermeister ist oft der Sündenbock“, sprach Rainer Magenreuter aus Isny an. Deutlich wurde auch Daniel Steiner, Bürgermeister von Wolpertswende : „Was mich in dieser Runde stört ist das politische Geplänkel.“ Es gehe nicht um Ideologie, sondern darum, wie die Menschen vor Ort mit dem Thema umgehen. 180 Mitglieder habe seine Bürgerenergiegenossenschaft. Man habe bereits mit Stadtwerken darüber gesprochen, wie sich die Genossen einbringen könnten. Allein: „Es gibt dazu keine verlässlichen Informationen.“

Matthias Burth, Bürgermeister von Aulendorf , hatte sich für eine interkommunale Planung per FNP stark gemacht – der Gemeinderat hatte sich dagegen entschieden. „Ich sehe es weiterhin problematisch, dass wir im Verfahren nach dem Paragraf 25 keine Einflussmöglichkeiten mehr haben“, sagte Burth nach der Sitzung. Er bekräftigte die Aussage seines Kollegen Oliver Spieß - man wisse derzeit einfach nicht, welcher der richtige Weg sei. „Es geht nicht darum zu verhindern, sondern Einfluss zu nehmen.“

Hausherr Roland Weinschenk, Bürgermeister von Bad Waldsee , hatte sich gemeinsam mit dem Gemeinderat gegen einen FNP entschieden. „Ich habe keinen Zweifel an der Entscheidung, wir sind auf dem richtigen Weg“, so Weinschenk. mehr Sicherheit gebe es auf der jetzigen Grundlage nicht.

Mehr zu den Vor-Ort-Terminen der Arbeitskreise auf den Folgeseiten .