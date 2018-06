Kritik an Intransparenz der Stadtwerke

Für viele scheinen die Bad Waldseer Stadtwerke ein schwarzes Loch zu sein. So sagte etwa Ernst Fricker in der Bürgerfragestunde im Bad Waldseer Gemeinderat am Montagabend: „Mittlerweile hören wir wenig davon. Wie sehen die Planungen aus? Die Bürger sollten das wissen.“ Noch in derselben Sitzung stellte Geschäftsführerin Regine Rist den Jahresabschluss für 2013 vor. Und CDU-Stadtrat Edmund Gresser plädierte dafür, die städtische GmbH vielleicht wieder aufzulösen.

Rist erklärte, dass die Tiefengeothermie weiterhin das erste Geschäftsfeld der Stadtwerke sei. Das Eigenkapital ist laut Jahresabschluss um 119 000 Euro auf 4,88 Millionen Euro geschrumpft. Der Fehlbetrag ergebe sich laut Rist vor allem aus Berater- und Ingenieursverträgen für Probe-Bohrungen, „die Untersuchungen laufen“, sagte sie.

Bürgermeister Roland Weinschenk, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, teilte mit, dass der Verwaltungsausschuss seine Zustimmung für einen hauptamtlichen Geschäftsführer der Stadtwerke gegeben habe. Rist und ihre Mitarbeiter – allesamt in der städtischen Verwaltung tätig – bekleideten ihre Aufgaben „nebenher“, wie Weinschenk sagte. Das sei schlicht nicht leistbar, „deshalb sind wir jetzt auf der Suche“.

Windmessungen starten bald

„Es gibt mehr seismische Befahrungen als gedacht“, so das Stadtoberhaupt – also potenziell mehr bereits gesammelte Informationen über mögliche Standorte für Bohrungen . Für die Windkraft-Nutzung gebe es konkrete Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern. „Wir wollen in absehbarer Zeit einen Vertrag abschließen und Windmessungen auf den Weg bringen“, sagte Weinschenk.

Edmund Gresser, selbst Aufsichtsratsmitglied, äußerte Zweifel am Geschäftsmodell der Stadtwerke. „Ich habe Bauchweh. Es ist fraglich, ob wir jemals damit auch nur einen Euro verdienen“, sagte er. „Vielleicht sollten wir frühzeitig die Reißleine ziehen.“ Seiner Ansicht nach solle sich der Gemeinderat frühzeitig schwer Gedanken machen, „ob man das weiterführt“. Das in öffentlicher Sitzung zu sagen, verstehe er nicht, entgegnete Weinschenk: „Damit muss sich der Aufsichtsrat befassen, bevor das im Gremium aufkommt.“

Bernd Zander (GAL) pflichtete Fricker bei, als er sagte: „Es geht mir ähnlich. Die Transparenz der Stadtwerke ist verbesserungswürdig.“ Man tue sich schwer damit, Zwischenstände zu liefern, wenn es noch keine Ergebnisse gebe, sagte Weinschenk. Mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer werde die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert.

Zander fragte zudem nach den Geldern, die bereits 2014 für Windmessungen eingeplant waren. „Die haben wir zurückgehalten, weil nicht klar war, wie es mit der Windkraft-Förderung weitergehen würde. Nun werde die Messung, die etwa ein Jahr andauert, aber starten.

Der Gemeinderat entlastete die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat – bei Enthaltungen von Gresser und Rita König (SPD).