Kritik an Informationspolitik

Die ersten 40 Flüchtlinge haben die Notunterkunft des Landkreises in der Bad Waldseer Stadthalle verlassen. Wie Annette Uhlenbrock vom Verein Global berichtet, fühlen sich einige der ehrenamtlichen Helfer vor den Kopf gestoßen und wünschen sich mehr Transparenz von den Behörden.

„Wir kritisieren die Informationspolitik den Flüchtlingen und den Ehrenamtlichen gegenüber“, so Uhlenbrock, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Zwar habe man gewusst, dass die Unterkunft bis zum 30 Juni aufgelöst werde, trotz allem sei der Auszug jetzt von „heute auf morgen“ gekommen, erklärt Uhlenbrock. „Wir sind hochmotiviert an die Sache herangegangen und haben jetzt eine Bremswirkung erfahren.“ Erst im Nachhinein hätten sie von den Flüchtlingen erfahren, wo wo sie im Einzelfall gelandet sind. „Wir rechnen damit, dass weitere Flüchtlinge die Stadthalle zügig verlassen“, so Uhlenbrock, genaues wisse sie aber auch nicht.

„Die Situation verbessert sich vom Schlafplatz her, aber viele haben die Ungewissheit, was mit ihnen passiert“, so Jonas Wäscher, der bei Global ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) leistet. „Es gibt welche, die selbständig sind und für die die neue Wohnsituation eine Verbesserung ist“, erklärt der FSJ’ler. „Dann gibt es aber auch welche, die auf persönliche Bindungen angewiesen sind, weil sie noch nicht so gut Deutsch sprechen. Diese Bezugspersonen hatten sie hier, dass diese wegbrechen ist das größere Problem“, ist sich Wäscher sicher.

Die Flüchtlinge, die Bad Waldsee bereits verlassen haben, hätten alle noch keine Anerkennung, berichtet Wäscher. Somit bekommen sie auch keinen Platz in einem Integrationskurs, sondern sind auf das lokale Angebot der ehrenamtlichen Helfer an ihrem neuen Wohnort angewiesen. Er zeigt Bilder vom Willkommensfest in Horgenzell, die ihm ein Flüchtling geschickt hat, der die Notunterkunft in Bad Waldsee bereits verlassen hat. „Die Helfer dort sind mit Sicherheit auch sehr nett, aber es ist schade für die Flüchtlinge, dass sie jetzt wieder bei null anfangen müssen.“

„Unser Schwerpunkt waren bisher die Sprachkurse, als erster wichtiger Schritt in Richtung Integration“, sagte Uhlenbrock. Täglich hätte ein Team von Ehrenamtlichen vormittags und nachmittags Sprachkurse für Flüchtlinge angeboten. Ziel sei es gewesen, den Flüchtlingen eine Möglichkeit zu bieten, die Enge der Stadthalle zu verlassen und ihnen gleichzeitig die Chance zu geben, Deutsch zu lernen. Dabei sei es aber auch immer um das zwischenmenschliche Miteinander gegangen, betont Uhlenbrock.

Wie es genau mit den Sprachkursen weitergeht, stehe noch nicht fest. Eine Art Treffpunkt soll aber voraussichtlich ab Mai in den Büroräumen des Global entstehen: Flüchtlinge sollen dort die Möglichkeit bekommen, fit im Umgang mit Computern zu werden, und Nachhilfe in Sachen Deutsch zu bekommen.

Flüchtlinge und Einheimische sind außerdem am Mittwoch, 11. Mai, ins Café Global im Peterskeller eingeladen, das von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet ist.