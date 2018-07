Kriminalstatistik wird vorgestellt

Die Kriminalstatistik der Polizei in Bad Waldsee wird in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 23. Juli, ab 18 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus vorgestellt. Neben der Jahresauswertung stehen noch weitere Tagesordnungspunkte an. Unter anderem haben die Bad Waldseer die Möglichkeit im Rahmen der Bürgerfragestunden Fragen an die Stadtverwaltung zu stellen. Außerdem wird das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung für die Planungsleistungen Architektur, Sanitär und Elektro im ehemaligen Finanzamt in der Hauptstraße präsentiert. Im ehemaligen Finanzamt soll die neue Zentralverwaltung entstehen. Darüber hinaus wird der Finanzzwischenbericht des zweiten Quartals 2018 Thema sein, ebenso wie der geplante Zuschuss für das Stadtkino Seenema.