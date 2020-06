Kriminalpolizei sucht Mann mit Fahrrad

Bereits am vergangenen Mittwoch wurden zwei junge Mädchen in Michelwinnaden an der dortigen Rißquelle in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr von einem älteren Mann mit einem E-Bike auf verdächtige Art und Weise angesprochen.

Zuvor hatte sich der Unbekannte am Burgweiher aufgehalten, wo er Rast machte und sich mit mehreren dort spielenden Buben unterhielt, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Mann, der vorgab 72 Jahre alt zu sein und „Rudi“ zu heißen, sagte zu den Mädchen, dass er sich öfters an den Seen im näheren Umfeld aufhalte. Er war unterwegs mit einem E-Bike, an dem eine dunkle Satteltasche mit aufgeklebtem Streifen und auf dem Gepäckträger ein silberner Koffer montiert war. Nach Angaben der Kinder sieht der Mann deutlich jünger aus, hat einen grauen Ober- und Unterlippenbart, kürzere graue Haare und trug eine Brille. Er ist von schlanker Gestalt mit einem dicken Bierbauch und war bekleidet mit einem blauen T-Shirt, über das er teilweise eine neongelbe Jacke gezogen hatte. Ferner trug er eine beige oder graue Hose mit Taschen an den Seiten sowie blaue Adiletten.

Personen, denen der Mann auch aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu wenden.