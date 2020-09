Kriminalpolizei sucht einen Exhibitionisten

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am 2. September gegen 17 Uhr im Waldseer Seeweg ereignet hat. Eine Mutter hielt sich laut Bericht mit ihrem Kleinkind am Kinderlabyrinth auf, als ihr ein Mann auffiel, der sich in einem nahegelegenen Gebüsch versteckte und dort sexuelle Handlungen an sich vornahm.Nachdem die Frau erst einige Zeit später die Polizei verständigte, verlief die dennoch eingeleitete polizeiliche Fahndung erfolglos.

Von der Zeugin wurde der Mann wie folgt beschrieben: Er ist etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß, hat ein südländisches Aussehen, schwarze kurze Haare, Dreitagebart sowie Bierbauch und war bekleidet mit einem weißen Hemd, grauem Pullover und blauer Jeans. Er führte eine durchsichtige Tüte mit Papierhandtüchern mit sich. Der bislang Unbekannte soll sich in den vergangenen Wochen bereits mehrfach im dortigen Bereich aufgehalten haben, jedoch ohne sich auffällig zu verhalten.

Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ravensburg unter 0751/8030 in Verbindung zu setzen.