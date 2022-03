Kriegsende in Waldsee – Vortrag in der Volkshochschule

Seit sechs Jahren hält Alfred Weißhaupt immer wieder Vorträge über die Geschichte der Stadt Bad Waldsee. Am Montag, 28. März, ist es wieder so weit, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Dieses Mal beschäftigt sich Weißhaupt mit dem Kriegsende in der Stadt Waldsee. 77 Jahre nach Kriegsende sind es nur noch wenige, die aus eigenem Erleben vom Kriegsende in Oberschwaben berichten können. Einige dieser Erzählungen und die schriftlichen Berichte Waldseeer Bürger über die teilweise dramatischen Stunden vor dem Rückzug der letzten deutschen Truppen Richtung „Alpenfestung“ stehen im Mittelpunkt des Vortrages. Es drohte nicht weniger als die komplette Zerstörung der Stadt und die Erschießung der männlichen Bevölkerung durch die deutschen Truppen. Anlass für diesen Befehl waren das Hissen weißer Fahnen am Rathausplatz und ein Gerangel zwischen Bürgern und Wehrmachtssoldaten deswegen. Der rasche Einzug der Franzosen, verbunden mit einem brennenden Gebäude in der Stadtmitte und einem brutalen Kriegsverbrechen der neuen Herren in den ersten Tagen der Besatzung, verhinderten die Ausführung dieser Pläne. Der Kurs findet in der Volkshochschule, Raum 3 (im 2. OG) Klosterhof 2, Bad Waldsee um 19 Uhr statt. Der Eintritt kostet neun Euro. Eine Voranmeldung ist erwünscht unter 07524 / 94 30 50.