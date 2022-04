Kriegsauswirkungen: Wird das Wasser in der Waldsee-Therme kälter?

Die Gaspreise sind hoch, ein möglicher Lieferstopp Russlands nicht ausgeschlossen: Die Energiefrage hat durch den Krieg in der Ukraine eine ganz neue Dimension erreicht, die die Verbraucher spüren. Nun sollen laut dem Städtetag Baden-Württemberg in Sporthallen und Schwimmbädern die Temperaturen abgesenkt werden.

Und die Deutsche Gesellschaft für das Bäderwesen hat mitgeteilt, dass erste Bäder das Wasser in ihren Becken bereits um zwei Grad abgesenkt hätten. Ob die Therme-Besucher in Bad Waldsee auch kälteres Wasser erwartet? Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt.

In der Waldsee-Therme bleibt die Wassertemperatur unverändert, erklärt Rathaussprecherin Brigitte Göppel. Die Therme werde bereits mit Nahwärme aus der Heizzentrale und Thermalwasser, das aus der heißesten Quelle Oberschwabens stammt, durch die Stadtwerke Bad Waldsee versorgt.

Das Thermalwasser werde zudem nochmals verwendet, denn es verfüge noch über ausreichend Wärme, um etwa den Fußboden der Sauna zu erwärmen.

Weniger Wärme im Sommer notwendig

Der Vorteil aller Verbraucher: Die Sommermonate stehen bevor. Da wird nicht nur in der Therme weniger Wärme benötigt. „Dennoch werden wir mit Hochdruck an weiteren Maßnahmen für noch mehr Energieeffizienz und Unabhängigkeit arbeiten“, erklärt Göppel und weiter: „Wir werden der Empfehlung des Städtetags bei den städtischen Gebäuden folgen. Aber nicht nur bei Sporthallen und Schwimmbädern, sondern auch bei sonstigen städtischen Gebäuden. Wir werden also alle städtischen Gebäude betrachten“, so die Rathaussprecherin.

Die Stadt möchte also noch mehr Energie einsparen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll ein Konzept erarbeitet werden. Und so wurde – zusätzlich zum Energieteam – eine Projektgruppe gegründet. Diese Gruppe besteht aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie aller dazugehörigen Betriebe.

Das zeigt aber auch, dass so viel gar nicht mehr möglich ist.

Brigitte Göppel

Göppel betont außerdem, dass die Stadt sich bereits seit dem Jahr 2008 am European Energy Award beteiligt. In diesem Zuge seien Konzepte und Strategien für mehr Energieeffizienz erstellt und umgesetzt worden. „Nicht umsonst wurden wir bereits zweimal mit dem Status Gold ausgezeichnet. Das zeigt aber auch, dass so viel gar nicht mehr möglich ist. Dennoch werden wir weiter daran arbeiten, um so wenig wie möglich Energie – Gas, Strom und Wasser – zu verbrauchen“, so Göppel.

So geht es mit der Temperatur in den Turnhallen weiter

Im Hinblick auf die Turnhallen verweist die Stadtverwaltung ebenfalls auf den bevorstehenden Sommer, da „kann die Heizung ganz abgestellt werden“. Auch das Schulzentrum Döchtbühl wird seit gut einem halben Jahr mit Nahwärme versorgt.

Die Inbetriebnahme des Nahwärmenetzes und die Errichtung der neuen Heizzentrale werden in der Stadt als „wesentlicher Grundstein für eine unabhängige, lokale und regenerative Energieerzeugung für die Große Kreisstadt Bad Waldsee“ angesehen und tragen damit ihren Teil dazu bei, unabhängiger von russischem Gas zu werden.

Die Heizzentrale und die Nahwärme

Im Oktober 2021 ging die neue Heizzentrale in den regulären Betrieb und versorgt seither den gesamten Bereich der Städtischen Rehakliniken, das Schulzentrum Döchtbühl und erste private Abnehmer in der Innenstadt. Weitere private Wärmekunden und städtische Liegenschaften sollen in diesem Jahr noch folgen. Kritik gibt es aus den Ortschaften, die nicht an das Nahwärmenetz angebunden sind.

Auf der Nahwärme alleine will es die Stadt nicht beruhen lassen. „Aufgrund der gesetzten Klimaschutzziele der Großen Kreisstadt Bad Waldsee und dem Verständnis der Stadtwerke, das erdgasbetriebene Blockheizkraftwerk, kurz BHKW, als technische und wirtschaftliche Brückentechnologie zu betrachten, wurde eine Wärmeplanung mit möglicher regenerativer Energieerzeugung erarbeitet. Aufgrund der vorherrschenden geopolitischen Situation wird die zeitliche Umsetzung dieses Transformationsplanes neu geprüft“, zeigt Göppel die weiteren Überlegungen auf.