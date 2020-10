Kreisverkehr in Bad Waldsee wird umgestaltet

Die Abteilung Grünpflege beginnt am Montag, 26. Oktober, mit der Umgestaltung des Kreisverkehrs Frauenbergstraße/Richard-Wagner Straße in Bad Waldsee. Um die Einsicht in den Kreisverkehr zu verbessern und das ursprüngliche Gestaltungsziel wieder zu verfolgen, werden einzelne Gehölze umgepflanzt und ein blau blühender Blütensaum eingesät, teilt die Stadt mit. Es seien keine Sperrungen vorgesehen.