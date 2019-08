Kreisverbandsseniorenorchester spielt in Bad Waldsee

Das Kreisverbandsseniorenorchester Ravensburg gibt am Sonntag, 18. August, ein Konzert in Bad Waldsee. Das Orchester besteht seit 2002. Fünf Musikerinnen und 67 Musiker aus 46 Musikkapellen des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg sind im Orchester aktiv. Jeder Musiker trägt die Tracht/Uniform seines Heimatvereins, wodurch ein buntes Bild entsteht. Obmann des Orchesters ist Alois Fischer aus Bodnegg, Dirigent ist Kurt Frankenhauser aus Baienfurt. Das Konzertprogramm des Kurkonzertes am Sonntag beinhaltet beschwingte Marschmusik, Walzer und Polkaweisen sowie ein Volksliedermedley, bei dem die Zuhörer gerne mitsingen dürfen, teilt das Orchester mit. Beginn des Konzertes ist um 10.30 Uhr in der Stadthalle Bad Waldsee. Foto: Orchester