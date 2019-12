Kreissparkasse Ravensburg ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Kreissparkasse (KSK) Ravensburg hat 65 Jubilare für ihre langjährige Mitarbeit geehrt. Wie die KSK mitteilt, sind 16 Mitarbeiter bereits seit 40 Jahren bei der Kreissparkasse beschäftigt. 25 Mitarbeiter bringen es auf jeweils 30 Jahre, und 24 Mitarbeiter sind 25 Jahre im Unternehmen.

Bei der Jubilarfeier hat der Vorstandsvorsitzende Heinz Pumpmeier die Jubilare für deren Treue ausgezeichnet: „Langjährige und gut qualifizierte Mitarbeiter sowie Kontinuität für Kunden und Kollegen sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Dadurch werden Vertrauen und Solidarität geschaffen. Diese Werte sind in der heutigen Zeit eine sehr wichtige Grundlage für den Erfolg eines regionalen Kreditinstituts“, wird Pumpmeier in der Pressemitteilung zitiert. Auch die Personalratsvorsitzende Kerstin Geschwentner dankte für den jahrelang erbrachten Einsatz sowie für das verantwortungsbewusste Engagement in einem modernen Kreditinstitut.

Auf nunmehr 40 Jahre bei der Kreissparkasse Ravensburg blicken Klaus Beller, Joachim Brunnbauer, Bernhard Diepolder, Karl-Heinz Gut, Margit Hegele-Zaharanski, Hans-Peter Hertnagel, Harry Holzbaur, Hansjörg Leuter, Maria Mattmann, Michael Obert, Ernst Rau, Robert Reischmann, Erika Sauter und Erolf Schöning zurück.

Seit 30 Jahren dabei sind Jürgen Appel, Imelda Baur, Barbara Berger, Monika Binder, Susanne Brauchle, Iris Fischer, Bernd Frehner, Martin Heber, Walter Herrmann, Jürgen Herrmann, Alexander Hilebrand, Lucia Honz, Roman Jungwirth, Thomas Kesenheimer, Jutta Moll, Angela Müller, Sabine Rehaag, Anneliese Schele, Carmen Schmid, Alfred Scholz, Barbara Straub, Daniela Strodel und Roberto Turra.

Und für 25 Jahre Tätigkeit bei der Kreissparkasse wurden Margot Barlea, Monika Beller, Sybille Flamm, Gisela Grath, Karin Günkinger, Edith Haider, Eberhard Haug, Carolin Hierlemann, Melanie Hilebrand, Stephanie Kirsch, Heiner Lohrmann, Florian Menig, Petra Philipp, Waltraud Pilz, Ingrid Reichert, Matthias Reiter, Claudia Samija, Marion Schäfer, Claudia Sorg-Bruder, Steffen Strobel, Yüksel Us, Thomas Wild, Manfred Wilhelm und Sabine Wurst geehrt.