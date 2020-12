Kreis will Unfallschwerpunkt Mennisweiler angehen

Der Landkreis Sigmaringen hat von Behördenseite Signale bekommen, dass eine größere Zahl von Flüchtlingen aus Griechenland in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen ankommen könnte.

Das sagte Landrätin Stefanie Bürkle am Donnerstag auf eine Anfrage der Grünen in einer Ausschusssitzung des Kreistags. „Das wird noch ein Thema in Sigmaringen werden“, kündigte die CDU-Politikerin an.

Vorkehrungen für Ankunft von 80 Menschen Laut Bürkle sollen 80 Menschen nach Sigmaringen kommen.