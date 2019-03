Der Ravensburger Kreistag hat in seiner Sitzung am Donnerstag in Obereschach nach mehrstündiger Debatte der Gründung der Straßenplanungsgesellschaft „Planungsteam Bodensee-Oberschwaben“ (PBO) der Landkreise Ravensburg und Sigmaringen zugestimmt. Der Beschluss sieht nach einem vom Gremium bewilligten Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vor, dass sich Bad Waldsee „dynamisch“ sowohl an 26 Prozent der Straßenplanungskosten als auch mit 26 Prozent an der Vorfinanzierung der Gesellschaft beteiligen muss. Stimmt der Bad Waldseer Gemeinderat dem nicht zu, wird die Straßenplanungsgesellschaft nicht gegründet.

Wie mehrfach berichtet, soll die neue Gesellschaft „Planungsteam Bodensee-Oberschwaben“ (PBO) die Planung von Neu- und Ausbaumaßnahmen an Bundesstraßen in den beiden Landkreisen in die Hand nehmen, und zwar als Erstes die B-30-Umfahrung Gaisbeuren und Enzisreute. Ursprünglich sollten der Gesellschaft neben den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen auch der Bodenseekreis angehören – dieser ist jedoch nach SZ-Informationen ausgestiegen. Für den Bodenseekreis bleibt aber eine Türe offen: Sollte er im Nachgang zur Gründung der Gesellschaft seinen Beitritt erklären, wird die Kreisverwaltung laut Beschluss vom Donnerstag ermächtigt, den dadurch notwendigen Änderungen des Gesellschaftsvertrages in der Gesellschafterversammlung zuzustimmen sowie den bilateralen Vertrag zwischen den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen entsprechend zu erweitern.

Zurück zu Bad Waldsee: Weil die Kurstadt von der B-30-Ortsumfahrung profitiert, soll sie sich an der Gesellschaft und den Kosten beteiligen. So hatten es einige Kreisräte und Landrat Harald Sievers im Vorfeld der Kreistagssitzung gefordert (die SZ berichtete). Als „gutes politisches Signal“ hätte es die Kreisverwaltung gesehen, wenn die Stadt die Hälfte der Kosten übernommen hätte.

Am Montag dann die Entscheidung im Gemeinderat in Bad Waldsee: Beteiligung ja, und zwar zehn Jahre lang mit jährlich 200 000 Euro. Das sind 26 Prozent der Planungsgesellschaftskosten, die am Landkreis und an Bad Waldsee hängen bleiben werden – wenn es bei den veranschlagten 777 000 Euro bleibt. Der Bund gibt nach Schätzung des Landratsamts etwa 325 000 Euro dazu. Macht insgesamt gut 1,1 Millionen Euro – pro Jahr.

Doch Kosten, insbesondere Personal- und Straßenbaukostenkosten, können steigen. In einem Antrag forderte daher die CDU-Kreistagsfraktion am Donnerstag, dass sich Bad Waldsee „dynamisch“ sowohl an 26 Prozent der Planungskosten, als auch an 26 Prozent der Vorfinanzierung der Gesellschaft beteiligen solle. Wenn es teurer wird, soll also auch der finanzielle Beitrag von Bad Waldsee steigen. Vorfinanzierung heißt, dass auch das Geld vom Bund erst einmal vorgeschossen werden muss. Die CDU-Kreistagsfraktion stellte in ihrem Antrag daher die Bedingung: „Die PBO wird gegründet, falls bei der nächsten Gemeinderatssitzung in Bad Waldsee eine Einigung in diesem Sinne zustande kommt.“ Somit könnte die Gründung der PBO dann doch noch scheitern – nämlich dann, wenn der Gemeinderat in Bad Waldsee nicht zustimmt.

Der CDU-Antrag wurde vom Kreistag angenommen, jedoch mit einer ungewöhnlichen Mehrheit. Mitglieder der eigenen Fraktion stimmten dagegen, so Waldsees Bürgermeister Roland Weinschenk, und Josef Forderer, Gemeinderat in Bergatreute. Auch ein Teil der Freien Wähler stimmte mit Nein. Andererseits kam mit Stimmen aus SPD- und Grünen-Fraktionen dennoch eine Mehrheit von 33 Ja-Stimmen gegen 24-Nein-Stimmen zusammen. Ungewöhnlich: Beide Fraktionen hatten sich bei der vorausgegangenen Debatte erst noch gegen eine Planungsgesellschaft ausgesprochen und auch geschlossen gegen den Grundsatzbeschluss der Gründung gestimmt.

Landrat Sievers warb für eine „Risiko-Partnerschaft“ von Kreis und Bad Waldsee. Aus seiner Sicht wäre es ein „Geburtsfehler“, wenn nur der Kreis steigende Kosten tragen müsste und es für Bad Waldsee bei einem festen Beitrag bliebe. Bernhard Schultes (Freie Wähler), Gemeinderat in Bad Waldsee, warnte davor, dass der CDU-Antrag den Konsens mit der Stadt aufs Spiel setze.

In der mehrstündigen Debatte machten die Fraktionen der ÖDP, Grüne und SPD ihre Ablehnung gegen die Planungsgesellschaft deutlich. Die SPD schlug vor, dass stattdessen „Kümmerer“ die Planung auf politischem Wege vorantreiben sollen – der Einwand fand jedoch keine Mehrheit.

Daniel Galasch (FDP) sagte, er wolle „es schon noch erleben, dass die B30 fertig wird“. Bei der CDU zeigte sich ein gemischtes Bild: Fraktionsvorsitzender Volker Restle, Kreisräte Axel Müller und Christian Natterer befürworteten die PBO. Weinschenk, ebenfalls CDU, sprach sich für die Planungsgesellschaft, aber gegen eine dynamische Beteiligung seiner Stadt aus. Auch die Freien Wähler waren uneins. Fraktionsvorsitzender Oliver Spieß gab sich als Befürworter zu erkennen, „aber das ist nicht die Meinung der kompletten Fraktion“. Als weiterer Fürsprecher trat Wilfried Franke auf, Direktor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben und „Wunsch-Geschäftsführer“ der Straßenplanungsgesellschaft. Franke appellierte: „Wir sollten unsere Angelegenheiten selbst regeln, weil es die, die es tun müssten, nicht tun.“ Denn eigentlich sei die Planung von Bundesstraßen Aufgabe des Landes, doch im Regierungspräsidium Tübingen gebe es dafür zu wenig Planer. Franke erklärte, dass die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben ihm gegenüber jährlich 50 000 Euro für die PBO in Aussicht gestellt habe.

Der Molldietetunnel in Ravensburg ist übrigens für die kreiseigene Gesellschaft kein Thema: Er wird in jedem Fall vom Regierungspräsidium vorangetrieben. Die Planungen beginnen schon in diesem Sommer.