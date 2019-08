„Krebs-Papst“ kocht in Bad Waldsee

Der als „Krebs-Papst“ bekannte Koch Anton Lanz gastiert am 18. Oktober im Gasthaus Versteigerungshalle seines langjährig befreundeten Kollegen Rudi Spieß. Lanz gehört seit mehr als 40 Jahren zu den besten Köchen Deutschlands, teilt der Veranstalter mit.

„Toni“ Lanz habe die Zucht des Allgäuer Edelkrebses wiederbelebt und sich ihm auch kulinarisch verschrieben. Er sei bekannt durch verschiedene Sendungen in Rundfunk und Fernsehen, wie beispielsweise „Essen wie Gott in Deutschland“ oder „ Köstliches Deutschland“. Nun treffe er sich mit Rudi und Susanne Spieß in Bad Waldsee, um gemeinsam ein besonderes kulinarisches Schmankerl zu zaubern.

Das Motto lautet „Edelkrebs trifft Reh“. Diese Kombination in sechs Gängen mit Weinauswahl des Waldseer Weinmarkts Klingele verpreche, ein Hochgenuss zu werden. Weinakademiker Erwin Klingele wird die begleitenden Weine persönlich vorstellen.