Kraulkurs macht fit für den Triathlon

Ein Kraulkurs unter Leitung des Triathlon-Trainerteams bildet den Auftakt der Vorbereitung auf die Triathlonpremiere in der kommenden Saison und beginnt am 26. Oktober. An acht Samstagen lernen die Teilnehmer jeweils ab Trainingsbeginn um 17 Uhr Maxibad) die Grundtechnik des Kraulschwimmens und können diese unter fachkundiger Anleitung weiter verbessern. Teilnehmen kann laut TG Bad Waldsee jeder, der grundsätzlich Spaß an der Bewegung im Wasser hat und unabhängig vom Schwimmstil eine Bahn sicher schwimmen kann.

So genannte Volks- und Sprinttriathlons über kurze Distanzen locken immer mehr Hobby-Triathleten in ihr Starterfeld. „Oft schreckt jedoch gerade die Schwimmstrecke ab“, so Gerhard Bochtler, Abteilungsleiter Triathlon der Turngemeinde Bad Waldsee und Ironman-Sieger in einer Pressemitteilung. „Mit unserem Kraulkurs für Triathloneinsteiger helfen wir, den technisch anspruchsvollsten Teil eines Triathlons zu meistern.“

Bei der Planung haben sich die TGler bewusst für eine Kursdurchführung während der regulären Trainingszeit entschieden. „Das Training im Team ist wichtig, um von den Erfahrungen anderer profitieren zu können“, so Bochtler. Die TG-Triathleten begleiten Einsteiger so von Beginn an auf ihrem Weg zum ersten Start.