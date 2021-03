Krankenhaus Bad Waldsee bildet Anästhesisten aus

Erstmals seit Bestehen der Anästhesie am Krankenhaus Bad Waldsee können dort angehende Anästhesistinnen und Anästhesisten für sechs Monate aus- und weitergebildet werden. Das teilt der Oberschwabenklinikverbund mit. Der Leitende Oberarzt der Anästhesie und Leiter der Schmerzambulanz, Dr. Friedemann Reiser, habe von der Bezirksärztekammer Südwürttemberg die Befugnis zur Weiterbildung in der Fachkompetenz Anästhesiologie erhalten.

Entgegen dem Trend, die Facharztweiterbildung hauptsächlich auf große Kliniken zu konzentrieren, sei sie in der Anästhesie jetzt auch für die Klinik in Bad Waldsee zugelassen worden, berichtet Reiser. Grund dafür sei nicht zuletzt die seit vielen Jahren auf hohem Niveau gepflegte Expertise der Regionalanästhesie vor, während und nach einer Operation. Somit sei im Klinikverbund der OSK auch die Facharztweiterbildung durch die Ergänzung der großen mit den kleinen Häusern auf einer vielseitigen Basis aufgestellt. Reiser gehöre seit vielen Jahren dem Weiterbildungsausschuss der Bezirksärztekammer Südwürttemberg für die Zusatzweiterbildung „Spezielle Schmerztherapie“ und „Akupunktur“ an.