Kranausleger verletzt Bauarbeiter in Bad Waldsee schwer

Ein Bauarbeiter ist am Donnerstagmorgen in der Stahlstraße von Bad Waldsee von einem absinkenden Kranausleger schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hob der 53-Jährige gegen 7 Uhr mit einem Baukran einen zweiteiligen Kranausleger an. Aus bisher ungeklärter Ursache senkte sich der Ausleger ab, klemmte den Kranführer ein und verletzte ihn schwer. Notarzt und Rettungsdienst versorgten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.