Krönender Abschluss der Festwoche

Wie in all den vergangenen Jahren hatten sich am Sebastianstag (20. Januar) Hunderte von Menschen nach Haisterkirch aufgemacht, um dem Festgottesdienst und der anschließenden Prozession hinauf nach St. Sebastian beizuwohnen. Etliche Gruppen – etwa eine Wallfahrtsgruppe aus dem südlichen Kreis Biberach mit mehr als 50 Gläubigen – pilgerten direkt zur Kapelle, um dort zu beten und um den Beistand des Heiligen zu bitten.

Frostige Temperaturen beeinträchtigten das Sebastiansfest unwesentlich, die Pfarrkirche war bei Gottesdienstbeginn um 9 Uhr voll belegt. Pfarrer Stefan Werner begrüßte die Gottesdiensbesucher und freute sich, dass auch etliche politisch Verantwortliche dabei waren. Er erklärte den verwunderten Gottesdienstbesuchern, weshalb sie von Ministranten beim Eingang in die Kirche abgestaubt worden waren. Schließlich sei während der Neugestaltung und Renovierungszeit die Kirche von Staub und Schmutz befreit worden und jetzt gelte es auch, dass wir Menschen eine innere Erneuerung anstreben und vollziehen.

Das Evangelium (Matthäus 25,40), vorgetragen von Diakon Marcel Görres mit dem bekannten Kernsatz „Was ihr für einen meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ wurde von Pfarrer Stefan Werner in der Predigt in Bezug auf den Heiligen Sebastian gedeutet. Sebastian habe als Hauptmann am kaiserlichen Hof in der Zeit der Christenverfolgung konkrete Werke der Barmherzigkeit getätigt. Wörtlich fügte Pfarrer Werner an: „Wenn ich es zusammenfasse und zuspitze: Der Heilige Sebastian ist nicht nur Hörer, sondern vor allem auch Täter des Evangeliums, Täter des Wortes Jesu geworden.“ Im Anschluss an die Predigt trugen Jugendliche Statements vor und machten deutlich, dass sie nicht nur die Zukunft der Kirche sondern auch die Gegenwart der Kirche seien. Mit einer Tonbildschau wurden die Aussagen untermauert. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes war ausgesprochen feierlich gestaltet worden. Unter der Gesamtleitung von Karsten Maluck wurde die zeitgenössische Komposition „Missa Festiva“ vom Kirchenchor mit großer Ausdruckskraft vorgetragen.

Instrumental wurde der Chor durch die beiden versierten Querflötenspielerinnen Marina Bühler und Christine Frommelt wirkungs- und klangvoll begleitet. Die Organistin Bernadette Behr pendelte zwischen der Orgel und einer im Altarraum aufgestellten Orgeltruhe hin und her, um auf ganz ganz meisterliche, beeindruckende Weise die Liedbeiträge der Pilger wie die der Chorgemeinschaft einfühlsam zu begleiten. Den Pilgerzug führte die große Minstrantenschar an mit Kreuz und Fahnen.

Die Leistung der Minis wurde besonders gewürdigt, zumal sie am schulfreien Sonntag nahezu vier Stunden lang ihre ehrenamtlichen Dienste verrichteten. Neben der gesanglichen Umrahmung des Festgottesdienstes waren die Mitglieder des Kirchenchors besonders gefordert. Denn sie und einige Helfer hatten ganztägig dafür Sorge getragen, dass sich Pilger heuer zum zweiten Mal in der Gemeindehalle mit Speisen und Getränken sowie Kaffee und Kuchen stärken konnten

Der Vorstand des Kirchenchors Herbert Eisele , zugleich Küchenchef, war stolz auf sein Serviceteam, denn das Team schaffte es zur Mittagszeit, sogar etwa 250 eingetroffene Pilger rasch zu bedienen.