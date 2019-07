Kräuterbüschelbinden für Mariä Himmelfahrt

Die Allgäuer Wildkräuterführerin und Aromatherapeutin Irene Bänsch aus Kümmerazhofen bei Bad Waldsee versteht sich laut einer Pressemitteilung der St.-Elisabeth-Stiftung auf die Heilkraft von Kräutern.

Diese wachsen in der freien Natur und finden Anwendung in Küche oder Gesundheit. Auch das religiöse Brauchtum besinnt sich auf diese Kräuter, weshalb an Maria Himmelfahrt traditionell Kräuterbüschel im Gottesdienst geweiht werden. Sie sollen Haus und Hof vor Blitzeinschlag und Bränden schützen.

Die meisten Pflanzen hätten Mitte August einen besonders hohen Wirkstoffgehalt und ihre Öle würden so vor Krankheiten schützen, heißt es weiter. Wer mit Irene Bänsch am Mittwoch, 14. August, Büschel aus Basilikum, Kamille, Kapuzinerkresse, Liebstöckel, Pfefferminze, Rosmarin und Zitronenmelisse binden möchte, ist im Café des Waldseer Wohnparks am Schloss willkommen. Material und Kräuter werden vom Veranstalter besorgt.