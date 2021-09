Kostenloser Start für Jugend beim MTB-Rennen

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause findet in Bad Waldsee-Haisterkirch am 16. Oktober das 4. Volksbank Allgäu-Oberschwaben MTB-Rennen statt. Bürgermeister Henne wird um 13 Uhr das Hauptrennen eröffnen, ab 10.15 Uhr finden die Kinder- und Jugendrennen statt. Die Teilnahme aller Kinder und Jugendlichen ist kostenlos, wie der DAV Bad Waldsee mitteilt

„Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr eine neue Kinderstrecke in der Nähe der Halle mit Pumptrackelementen anbieten können und somit erstmalig die jüngsten Fahrer der Altersklassen U7 und U9 auch n Bad Waldsee starten werden“, blickt Andre Frank (Vorstand Radsportbezirk Oberschwaben) voraus. Start der Kinderrennen sind ab 10.15 Uhr.

Da beim Rennen in Amtzell am 26. September über 120 Kinder und Jugendliche gestartet sind, werden auch in Bad Waldsee viele Starter erwartet. Die Startkosten für die Altersklassen U7 bis U19 werden von der BAG übernommen. Damit möchte BAG Vorstand Bernhard Schad möglichst viele Jugendliche motivieren an dem Rennen teilzunehmen und den regionalen Jugend- und Breitensport fördern.

Wie die Jahre vorher soll auch wieder ein Stadtmeister gekürt werden. Spannend ist, ob sich der 1. MTB Stadtmeister Stefan Schwarz von 2018, der an den Start geht sich den Titel zurückholen kann. Die Teilnahme des amtierenden Stadtmeisters Andre Frank ist noch nicht sicher.

Die Streckenführung der Jugend- und des Hauptrennens führt von Haisterkirch über die Felder zum Saubadtrail-Parkplatz. Ein kleiner Umweg muss dieses Jahr genommen werden, da durch die Baustelle durch die Hof-Aussiedlung eine Durchfahrt nicht möglich ist. Mit freundlicher Unterstützung des Zundelhofes konnte aber eine südliche Umfahrung gefunden werden.

Auf dem Saubadtrail warten dann wieder steile Anstiege, schnelle kurvenreiche Abfahrten und technische Passagen auf die Fahrer. Zum Schluss geht es dann über die Feldwege wieder zurück zum Start/Zielbereich an der Halle in Haisterkirch. Diese Runde wird von den U17 einmal durchfahren, von U19, AK1 und AK2 im Hauptrennen dreimal.

Für die jüngsten Fahrer führt die Strecke über die Wiesenwege nahe der Halle bis zu einem Erdhügel, wo dann fahrerisches Geschick gefordert ist.

Aufgrund der Corona-Verordnungen findet die Startnummernausgabe laut Pressemitteilung des DAV Bad Waldsee wie auch die Essensausgabe nicht mehr in, sondern vor der Halle statt.