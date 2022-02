Kostenlose Schnelltests in Bad Waldsee bieten die Firma GnW in der Stadthalle und die Becker'sche Apotheke an. In der Stadthalle werden keine Termine vergeben. Bei der Becker'sche kann man einen Termin unter www.Beckersche-apotheke.de buchen, wie die Stadt Bad Waldsee mitteilt. Die Testzeiten in der Stadthalle sind: Montag bis Freitag, von 7 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, von 8 bis 17 Uhr. In der Stadthalle sind derzeit keine PCR-Testungen möglich. Weitere Informationen sind unter www.coronatest-rv.de zusammengestellt.